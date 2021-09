Un américain sur les traces de son grand oncle, tombé à Poix de Picardie pendant la seconde Guerre Mondiale

Des Etats-Unis à Poix de Picardie ! Lawrence Evans, un américain de 26 ans, originaire de l'Ohio est un jeune soldat de la Navy mais aussi un passionné d'Histoire et en particulier celle de la Seconde Guerre Mondiale. De son grand-oncle, Wayne D. Crowl, il n'a jamais su beaucoup de choses, hormis le fait qu'il était tombé au combat en France en 1944.

Sur les traces de Wayne

Il y a quelques semaines, poussé par sa curiosité, Lawrence a entamé un gros travail de recherches, sur les traces de son grand-oncle. Grâce à son abnégation et à l'aide de dizaines de personnes qui ont partagé des informations ou qui ont relayé ses messages sur les réseaux sociaux, il a pu remonter le fil de l'histoire de Wayne et apprendre qu'il était décédé au combat et probablement enterré à Poix de Picardie, dans la Somme. Le jeune homme raconte sa quête historique et familiale à France Bleu Picardie.

Lawrence Evans raconte l'histoire de son grand-oncle Copier

"Avant mes recherches, on ne savait pas grand chose de sa vie. J’avais toujours entendu qu’il était mort en France, pendant la guerre. Ma tante, Gill, me racontait qu’il avait été brillant élève, lui et son frère. Ce n’est pas étonnant qu’il soit devenu bombardier. Il faut être intelligent, avoir des connaissances, savoir se servir de son cerveau pour faire ça. C’est un poste très difficile où vous devez dépensez toute votre énergie", explique Lawrence, admiratif de son grand-oncle.

Wayne D. Crowl - Famille Evans

Intenses recherches

"Il y a trois semaines, j’ai donc commencé à faire des recherches sur les avions, les équipages. Je voulais trouver des photos, des notes, des informations", poursuit le jeune homme. "Je me suis vraiment plongé à fond dedans. J’ai regardé les chaînes d’histoire, consulté des dizaines de sites internet, j’ai rejoint plein de groupe Facebook et j’ai reçu tellement de messages et d’aide de la part de beaucoup de gens, des liens, des sources. Chaque jour je récoltais un peu plus d’informations et je sentais qu’il fallait creuser encore plus pour trouver les pièces manquantes."

Un jour un homme m’a envoyé un livre, en version PDF qui relatait l’histoire de la 68e unité des bombardiers américains pendant la Seconde Guerre Mondiale ! J’ai tout lu et je suis tombé sur les rapports de leurs missions avec tous les détails. Mon grand-oncle s’est engagé dans l’armée pendant la Seconde Guerre Mondiale. Dans l’US Air Force, au sein de la 68e unité et du 44e groupe des bombardiers. En octobre 1943, il volait à bord d’un B24 Liberator, c’est lui qui larguait les bombes. Il a participé à treize missions", raconte Lawrence.

Lors de sa treizième mission, le 21 janvier 1944, il devait bombarder des positions ennemies. Ils sont passés cinq fois, ont bombardé leurs cibles et ont repris de la hauteur. Et c’est là que ça a mal tourné. Ils ont été pris en chasse par des avions allemands et ont aussi essuyé des tirs depuis le sol. C’était un combat très intense.

"Selon les rapports que j’ai pu lire, l’avion où se trouvait mon grand-oncle a été touché et s’est écrasé, le tuant, ainsi que le pilote et le co-pilote. Dans l’avion de tête, qui volait à basse attitude, le pilote s’est éjecté mais son parachute a pris feu. Il est mort lui aussi. Les autres membres d’équipage ont pu sauter et atterrir. Deux ont été arrêtés mais ils ont réussi à s’échapper et ont pu retourner en Angleterre."

Compléter le puzzle

Et c’est en retrouvant l’un de ces survivants que Lawrence a pu compléter le puzzle. "Je suis remonté jusqu’à un des soldats qui a survécu. Il m’a dit qu’il avait encore des lettres d’une Française de cette région. Dans une des lettres, elle écrit que le pilote de l’avion a été enterré et que sa tombe est entretenue mais que les corps de deux autres membres d’équipage avaient été pris par les Allemands et enterrés dans une fosse. En bas de page, sur la lettre il y avait écrit Foix. J’ai regardé sur une carte, sur Google Map, mais j’ai vu que c’était une ville près de la frontière espagnole. Ca ne pouvait pas être ça. Alors j’ai continué à chercher et j’ai découvert Poix", s'exclame Lawrence en prononçant le nom de la commune de la Somme avec son accent américain !

Etude A.D.N en cours

"Chaque résultat me menait à un autre et j’ai affiné. C’est là que j’ai compris que mon grand-oncle était certainement enterré là bas." Reste à partager ces informations en haut lieu. Ce que Lawrence fait, avec succès. "Ma grand-mère a reçu un appel du gouvernement américain pour savoir si elle pouvait leur fournir une empreinte génétique pour pouvoir éventuellement la comparer avec des restes qui pourraient être ceux de Wayne", poursuit Lawrence, persuadé que "des recherches ont été menées dans cette zone et qu’ils ont trouvé des restes de son corps. Car si moi j’ai pu avoir toutes ces informations, je suis sûr que eux aussi les avaient depuis longtemps et qu’ils ont trouvé ses restes. C’est pour ça qu’ils nous ont demandés cet A.D.N de ma grand-mère et de son autre frère, pour le comparer et voir si ça correspond."

"Si c’est le cas, on pourra peut-être rapatrier ses restes et les enterrer dans la tombe familiale. On attend les résultats mais je suis persuadé que c’est lui et je veux vraiment remercier tous les gens qui m’ont aidé dans mes recherches, tous les gens à Poix de Picardie et dans la région qui ont partagé mes messages sur Facebook. Je leur suis vraiment très reconnaissant."