Gilets jaunes : Un amiénois passe 13 heures en garde à vue à Paris

Un amiénois a passé 13 heures en garde à vue à Paris samedi. Patrice voulait rejoindre la mobilisation des gilets jaunes, comme il l'a fait les week-end précédents. Mais cette fois il a été "contrôlé à de nombreuses reprises puis embarqué", a-t-il expliqué à France Bleu Picardie, "alors [qu'il] n'avait que du sérum physiologique et des lunettes de protection dans son sac à dos".

Parti de Longueau vers 7 heures samedi matin, Patrice explique qu'il y a d'abord été contrôlé une première fois, avant de l'être une seconde fois à son arrivée à la gare du Nord à Paris, vers 8 heures. Une petite quinzaine de minutes plus tard, à 600 mètres de là, quartier Barbès (XVIIIème arrondissement), nouveau contrôle, "plus musclé", précise-t-il. "Une demi heure après mon arrivée à Paris, ma journée est terminée, c'est parti pour _13 heures de garde à vue non justifiées !_"

"Des lunettes et du sérum physiologique"

L'amiénois d'une cinquantaine d'années nous l'assure : il n'avait "que du sérum physiologique et des lunettes de protection, type lunettes de natation, dans [son] sac à dos. Et un petit drapeau blanc, symbole de paix !", ajoute-t-il dégoûté. Selon lui, c'est lors d'une "quatrième, cinquième fouille", il ne sait plus, que les policiers auraient décidé de l'embarquer "pour de simples contrôles". Lorsqu'il arrive au commissariat de Barbès, on prend ses empruntes et quelques photos, "comme un vulgaire casseur !", s'indigne Patrice, ensuite placé en cellule.

"Nous inciter à ne pas revenir"

Libéré peu après 22 heures sans poursuites judiciaires, il a refusé de signer le PV de la police. "J'ai seulement signé le rappel à la loi, explique-t-il en le lisant : il est décidé de ne pas donner de suite judiciaire à [votre] procédure, à condition de ne pas commettre d'autre délit pendant 1 an. A défaut [vous] serez poursuivi". Pour Patrice, il s'agit là de "faire peur" aux manifestants pour les "inciter à ne pas revenir le week end suivant". Lui a décidé de revenir si la mobilisation se poursuit ce samedi 15 décembre. Il envisage de porter plainte.

Arrestations "préventives" ?

A Paris 1.082 personnes ont été interpellées ce samedi pour le 4ème acte de la mobilisation des gilets jaunes. Au petit matin ce dimanche, 396 gardes à vue avaient été levées. Des avocats dénoncent "des interpellations préventives" sans que des infraction n'aient été constatées. Invitée de Questions Politiques ce dimanche, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le conteste : "Les interpellations qui ont eu lieu hier, et qui ont donné lieu à des placements en garde à vue, résultent d'infractions", a expliqué la Garde des Sceaux.