Un an après l'arrivée des éoliennes au large de Saint-Nazaire, habitants et vacanciers toujours partagés

À l'horizon, la carte postale a changé au large des côtes du Croisic, de La Baule ou de Saint-Nazaire. Depuis le mois de novembre 2022, les pales 80 éoliennes du premier parc éolien en mer de France tournent à plein régime. Situées à une quinzaine de kilomètres des terres, elles ont coupé la ligne d'horizon dont profitaient habitants et vacanciers depuis toujours. Certains s'y sont rapidement habitués, d'autres ont encore du mal à s'y faire.

ⓘ Publicité

Des vacanciers assez dubitatifs

Au Croisic, le long de la côte sauvage, le "rocher de l'ours" est devenu un passage incontournable, notamment pour prendre une belle photo souvenir. Depuis l'année dernière, les éoliennes se sont ajoutées au paysage. "J'avais vu des photos de comment c'était avant, là c'est vrai qu*'il y a quand même beaucoup d'éoliennes**"*, témoigne Samuel. C'est la première fois que le vacancier vient, et il est assez dubitatif. Même réaction

Olivier lui, connaît le Croisic depuis 1976, et n'arrive vraiment pas à se faire "à ces moulins à vent qui coupent l'horizon et dénaturent la vue". Il en vient presque à apprécier les jours de brume ou de mauvais temps, quand on voit moins les éoliennes. Même chose pour Mathieu, qui vient en vacances ici depuis 30 ans : "Quand il fait beau, on peut même voir les couleurs des éoliennes", explique-t-il.

Depuis le "rocher de l'ours", point de vue incontournable de la côte sauvage, les éoliennes sont également visibles au large. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

En revanche, d'autres vacanciers et habitants n'ont pas eu de mal à s'habituer à ce nouvel horizon. "Je pensais que ce serait plus imposant que ça, au final ça ne me gêne pas du tout", raconte par exemple Anne-Laure. C'est pareil pour Rolland, qui aime toujours autant la vue depuis sa terrasse, en front de mer. "On a suivi la construction du parc éolien , et ça ne nous gêne pas. C'est toujours aussi beau", conclut-il.

Certains notent aussi qu'il faut "avancer", et que ce parc est nécessaire pour produire de l'énergie en France. Un argument de nouveau évoqué également par Franck Louvrier, maire de La Baule et vice-président de la région Pays de La Loire. "On en a besoin, et l'objectif fixé de générer 20% des besoins d'électricité pour la Loire-Atlantique est atteint", précise-t-il.