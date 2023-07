Un an après l'incendie de La Teste : un départ de feu criminel plage du Petit Nice

Quasiment un an jour pour jour après le début de l'incendie de La Teste (12 juillet 2022) les pompiers ont du intervenir plage du Petit Nice dans la nuit de lundi à mardi.

Les soldats du feu ont été appelés sur une des rares zones boisée qui n'avait pas brûlée.

C'est un témoin qui a prévenu les pompiers vers 3 heures du matin. Bilan : 500 mètres carrés de surface incendiée.

Une enquête de police est en cours mais selon une source proche du dossier il s'agit bien d'un acte "criminel".

Le 12 juillet 2022, il y a quasiment un an jour pour jour, à un peu plus d'une heure d'intervalle, deux incendies s'étaient déclarés à La Teste-de-Buch, sur le Bassin d'Arcachon, et à Landiras et Hostens, au sud de Bordeaux. Les pompiers mettront alors douze jours à contenir les flammes qui vont ravager environ 20 000 hectares de pins.