Un an après l'invasion russe, 2.000 à 2.500 Ukrainiens vivent toujours dans l'Hérault

2.000 à 2.500 réfugiés ukrainiens vivent toujours dans l'Hérault un an après le début de la guerre.

Triste anniversaire ce vendredi 24 février. Cela fait un an que la Russie a envahi l'Ukraine et que la guerre a éclaté. Dès le début du conflit, la solidarité s'est mise en place dans le département de l'Hérault. Notamment pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Accueil géré au début par l'association SOS Montpellier Ukraine puis au bout d'un mois par la Préfecture de l'Hérault. En tout, 2.700 Ukrainiens (enfants et adultes) sont passés par la Préfecture de l'Hérault pour obtenir des autorisations temporaires de séjours valables 6 mois.

2.000 à 2.500 Ukrainiens dans l'Hérault

"On pense qu'environ 2.000 à 2.500 Ukrainiens vivent dans le département aujourd'hui" estime Emmanuelle Darmon, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault. Mais ça reste approximatif parce qu'une fois les autorisations de séjours obtenues, chacun est libre de partir ou de rester dans l'Hérault et aucun suivi n'est assuré.

Pour ceux qui vivent ici maintenant, on ne peut compter que les personnes aidées par l'état pour leur logement. C'est le cas de 600 réfugiés ukrainiens dans l'Hérault. Certains reçoivent une aide financière pour payer leur loyer. Et d'autres vivent dans des hébergements collectifs mis à disposition par la préfecture. Comme, par exemple, à l'ancien EHPAD "Les Violettes" à Montpellier ou encore dans une structure à Juvignac.

Ce sont principalement des mères avec leurs enfants. 330 sont scolarisés sur l'ensemble du département.