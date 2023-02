Un an de guerre en Ukraine : la Savoie a accueilli 865 réfugiés

Il y a un an jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine. Depuis, la guerre fait rage dans le pays, et des dizaines de milliers d'Ukrainiens ont dû fuir les combats. Selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, plus de 100 000 réfugiés sont venus s'installer en France, dont près de 900 en Savoie.

"La première région française, c'était la Savoie"

"Nous avons conduit pendant trois jours et traversé l'Italie", raconte André, qui a fui l'Ukraine dans les premiers jours du conflit, avec sa famille. "Après la frontière, la première région française après c'était la Savoie. Il faisait nuit, les enfants avaient envie de dormir, donc j'ai demandé de l'aide à la police." L'Ukrainien et sa famille ont d'abord été accueillis dans un centre d'hébergement à Chambéry, puis dans un logement temporaire. C'est finalement l'association savoyarde de la Sasson qui a pu leur trouver un appartement.

Un guichet unique pour l'arrivée des réfugiés

En Savoie, 865 déplacés ukrainiens ont été accueillis depuis le début du conflit, d'après la préfecture. Pour faciliter leur arrivée, un guichet unique a été créé. "Il leur permet d'avoir accès à une autorisation provisoire de séjour, à l'assurance maladie et faciliter leur accès à l'emploi", explique Pascal Bernier, qui travaille au service chargé de la protection des populations.

Au début du conflit, c'est La Sasson qui a géré l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des familles. Elle avait même créé une aide psychologique, qui n'a pas été très demandée. "Finalement les gens ont pu garder du lien, des communautés se sont créées", confie Abdelaziz Al Bahraoui, un des responsables de l'association. "Bien sûr, le traumatisme existe, on a des cas de dépression, mais chaque situation est vraiment unique." La principale difficulté pour ces déplacés, c'est désormais de se projeter. "On ne sait pas quand se finira cette guerre", témoigne André.

- © Visactu