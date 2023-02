Un an de guerre en Ukraine : Angela prête à s’intégrer à Toulouse

Lorsqu’elle joue quelques notes de Élégie, morceau du pianiste ukrainien Mykola Lyssenko , ses mains tremblent d’émotion. Angela enseigne le piano. Elle a dû quitter l’Ukraine peu après le début de la guerre. "Je suis professeure au conservatoire de Kiev. Je continue de travailler en ligne."

ⓘ Publicité

Depuis qu’elle est arrivée chez Daniel Rouvière, à Toulouse en avril dernier, elle s’exerce sur son piano blanc nacré. "C’est un vrai bonheur qu’il y ait un piano chez Daniel. C’est assez confortable, on vit comme si c’était chez nous. Daniel est ma famille maintenant."

Une maison d'accueil avec... un piano !

Daniel Rouvière est un ancien pharmacien toulousain âgé de 70 ans. Il a fait la rencontre d’Angela, de sa mère, Nina et de sa fille Masha, hébergées temporairement dans le Gers, à leur arrivée en mars 2022. Quand il apprend leur situation, il se met aussitôt à leur place. Daniel aurait aimé être accueilli s’il était en exil. Alors, il prend la famille ukrainienne chez lui. Il avait deux chambres à disposition, les anciennes chambres de ses enfants.

Depuis, il se réjouit du parcours artistique d’Angela en France. "Quand elle répète, c’est sur le piano de mon papa", s’émeut-il. "Depuis qu’elle est arrivée, elle a donné des concerts à Paris, au Mont-Saint-Michel, à Montauban. Je me suis même improvisé comme son impresario (rires). Quelle expérience !" Le conservatoire de Toulouse laisse à Angela des pianos à disposition pour qu’elle s’exerce dans d’autres lieux.

À lire aussi Quand le Conservatoire de Toulouse ouvre ses portes à des enfants réfugiés ukrainiens apprentis pianistes

L’inquiétude reste

Sa fille Masha est retournée en Ukraine en juin. Elle voulait rentrer pour terminer son doctorat en langues. Depuis, elles ne se sont jamais revues, même si mère et fille communiquent tous les jours sur WhatsApp. L’angoisse fait partie du quotidien d’Angela. "Évidemment que je suis désespérément inquiète pour elle. Il risque d’y avoir d’autres attaques sur Kiev. Mais elle ne veut pas quitter l’Ukraine. Vous savez, peut-être que la meilleure place pour chacun, c’est chez soi."

Un an après le début de la guerre, Angela garde espoir que la guerre se termine et qu’elle retourne à Kiev, sa vraie maison. Mais pour l’instant, c'est trop dangereux. Elle apprécie tout de même la France. "C’est un pays fantastique", se réjouit-elle. "J’aime sa nature, ses petites villes, sa culture, ses montagnes, son architecture. Chaque région à sa propre cuisine, sa spécialité." Elle prend quatre heures de cours de français en ligne par jour et essaye de faire valoir son diplôme ukrainien d’enseignement par une équivalence en France. Elle se sent prête à s’intégrer totalement en France si la guerre continue.

Nina, Angela sa fille et Daniel qui les accueille chez lui © Radio France - Louis Madelaine

Un reportage de Louis Madelaine.