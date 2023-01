Un an après le scandale Orpéa, "rien n'a changé" selon les familles et salariés d'Ehpad en Berry

C'est un livre-enquête qui avait eu un fort retentissement en France : "les Fossoyeurs" du journaliste Victor Castanet révélait il y a un an jour pour jour les dysfonctionnements et dérives du leader des Ehpad en France, au nom souvent du profit. Ces révélations ont ouvert la voie à d'autres, dans d'autres établissements publics et privés. Une onde de choc qui aura souligné le manque de moyens dans les maisons de retraite et Ehpad. Pourtant, cela n'aurait pas vraiment provoqué de changements si l'on en croit les familles de résidents et salariés berrichons contactés. Aucun des deux établissements Orpéa, ni celui de Bourges, ni celui de Chasseneuil, n'a répondu à nos sollicitations.

Pas de révolution

Suite au scandale Orpéa, Sylvie Lépineau, ASH à l'Ehpad de Châteaumeillant, et membre de la CGT, espérait des avancées. "Je me suis dit : il vont bien se mettre sur le public, autant que le privé, et en fait rien du tout, il n'y a eu aucun changement. C'est nous qui bataillons pour pas faire de fautes, et être toujours professionnels. Le constat est terrible, on est pas entendus, on n'est pas écoutés. Oui si, on va vous dire : 'j'ai entendu, j'ai compris', mais les solutions n'arrivent pas." déplore l'ASH. Elle souligne un manque de moyens : "manque de personnel, des difficultés apparemment pour le recrutement, ce qui fait que le résident en pâtit au quotidien. C'est du travail, entre guillemets, un peu à la va-vite."

Manque de moyens

C'est aussi ce manque de moyens que souligne cette Indrienne qui a un proche à l'Ehpad Saint-Joseph d'Écueillé (établissement non-lucratif). Elle souhaite rester anonyme pour alerter sur le manque de personnel : une personne dédiée pour s'occuper en journée de 12 résidents qui souffrent de troubles cognitifs (une personne supplémentaire est régulièrement mobilisée depuis début janvier). Elle a adressé un courrier à l'Agence régionale de santé (ARS) le 18 décembre pour faire part de ce manque de moyens. "J'incite les familles aussi à dire les choses, parce que plus on sera nombreux, plus on sera peut-être écoutés" estime-t-elle. Cette proche de résident à l'Ehpad d'Écueillé ne met pas en cause directement la direction

Le directeur de l'établissement, Alexis Ribereau, précise que si, en effet, il n'y avait qu'une personne dédiée pour l'unité de résidents atteints de troubles cognitifs, d'autres personnels interviennent auprès d'eux au cours de la journée. "Est-ce que c'est satisfaisant ? La réponse est non. L'idéal serait effectivement qu'il y ait deux personnes en permanence. Est-ce que dans l'état actuel des choses on peut le faire ? La réponse est non" estime le directeur, qui différencie toutefois le scandale Orpéa, qui portait en partie sur des détournements de fonds publics, de la problématique du manque de moyens.

"Le vrai scandale Orpéa, à mon sens, c'est surtout qu'il jette l'opprobre de manière plutôt indifférenciée sur tout un ensemble de professions, du directeur et directrice jusqu'aux agents, sans considération forcément de ce qu'ils font au quotidien, de ce qu'ils essaient de faire (...) c'est très dommage parce que oui effectivement il y a des manques de moyens, mais il n'y a pas de manque de motivation, il n'y a pas de manque d'envie de bien faire, il n'y a pas de manque d'abnégation" estime Alexis Ribereau.

Pour permettre un dialogue avec les familles de résidents, un Conseil de vie social se réunit plusieurs fois par an à l'Ehpad Saint-Joseph d'Écueillé. Par ailleurs un système de fiches est mis en place à l'entrée de l'établissement, possiblement anonymes, pour que les familles puissent faire remonter ce qui va et ce qui ne va pas.