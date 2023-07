Un an après son ouverture, le Mémorial de la Shoah de la Gare de Pithiviers cherche à diversifier son public

Le 17 juillet 2022, Emmanuel Macron inaugurait un nouveau lieu de mémoire dans l'ancienne gare de Pithiviers. Un lieu symbolique puisque c'est de cette gare que des convois d'hommes, de femmes et d'enfants sont partis vers les camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. "Les murs, la vraie gare, les déportés ont vu la même image que nous. Cette fameuse église qu'ils voyaient du camp, la voir en vrai, c'est l'émotion" souffle Maryline, visiteuse venue de Savoie, très touchée. "La famille de mon papa est tzigane, les tziganes qui étaient persécutés. Je suis en pleine recherche, pour savoir si certains ont été déportés."

Mémorial de la Shoah – Gare de Pithiviers © Radio France - Camille Huppenoire

Des visiteurs comme Maryline, dont l'histoire familiale est liée à la Shoah, la médiatrice du mémorial Floriane Chalumeau en voit souvent. "L'autre jour, j'ai fait une visite pour deux New-Yorkais dont une dame qui était petite-fille de déporté. Son grand-mère avait été interné à Beaune-la-Rolande" raconte-t-elle. Il y a aussi les passionnés d'Histoire, et des groupes, scolaires mais pas seulement. "On accueille aussi des publics en difficulté, en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse. On a également beaucoup de groupes d'associations de mémoire, en lien avec la guerre."

Le Mémorial de la Shoah de la Gare de Pithiviers a vécu, en juillet et août 2022, des débuts sur les chapeaux de roue. L'effet "président de la République" a joué, assure Christine Boehmer, employée du musée chargée de la logistique et de l'accueil. "Il y a eu énormément de visites jusqu'au mois de septembre 2022. Autour de novembre, les ateliers pour les scolaires se sont mis en place et depuis, ça marche très bien. Les visites spontanées, les week-ends, c'est plus tranquille. On est un peu excentré peut-être. Ce n'est pas encore ce qu'on espérait mais ça se développe" précise-t-elle.

Plus de 5.000 visiteurs individuels depuis l'inauguration

Les visiteurs individuels sont plus de 5.000 à s'être rendus au Mémorial depuis l'ouverture. Mais trop peu de locaux pour Christine Boehmer. "Je trouve que les gens du Loiret ne viennent pas beaucoup, j'aimerais les voir un peu plus souvent" sourit-elle. Pour attirer un public moins averti, plus large et local, la petite équipe du musée multiplie les animations cet été. Des visites guidées du mémorial mais aussi de l'ancien camp d'internement, une exposition retraçant le parcours de Simone Veil, des projections de films en plein air les soirs des 21, 22 et 23 juillet (21h30), avec la possibilité de se restaurer grâce à des foodtrucks. "Cela permet aux gens qui viennent voir le film de rentrer dans le musée, d'en faire la connaissance" déclare Christine Boehmer.

Les horaires du Mémorial de la gare de Pithiviers

Du 1er juillet au 31 août 2023, le musée (gratuit) est ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h. Renseignements au 02.38.72.92.02.