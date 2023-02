Un an d'invasion russe en Ukraine : rassemblement place Stanislas à Nancy ce vendredi 24 février

Comme au lendemain de l'invasion russe il y a pile un an , un rassemblement sera organisé ce vendredi 24 février place Stanislas à Nancy, 365 jours après l'entrée de l'armée russe en Ukraine. Au total, 25 organisations, associations et syndicats invitent tout ceux qui souhaitent soutenir le pays dans ce conflit, entre 18h et 19h.

ⓘ Publicité

"L'Ukraine est invincible"

Nommée "l'Ukraine est invincible", cette manifestation de soutien aura pour but d'exiger un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes du sol ukrainien. Et souhaitent obtenir une "paix juste et durable". Au programme : dépôt de bougies, prises de paroles et minute de silence.