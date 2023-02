Un an de guerre en Ukraine : 10.000 réfugiés vivent dans les Alpes-Maritimes

Dés le début de la guerre il y a un an, des villes comme Cannes et Nice se sont mobilisées pour aider le peuple ukrainien. Des centres d'accueil d'urgence ont par exemple été créés. Des collectes ont également été organisées et des dizaines de camions sont partis en Ukraine remplis de matériel. Dans la métropole Nice-Côte d'Azur, 700 familles se sont portées volontaires pour héberger des Ukrainiens et une centaine de familles héberge aussi des réfugiés à Cannes.

Près de 10.000 Ukrainiens aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes

Aujourd'hui, près de 10.000 Ukrainiens vivent dans les Alpes-Maritimes d'après la préfecture. Et 1.500 enfants y sont scolarisés. L'académie de Nice est l'académie qui accueille le plus d'enfants ukrainiens dans ses établissements scolaires en France.

Pour faciliter l'insertion des réfugiés, des cours de français sont dispensés par exemple à Grasse. Certains Ukrainiens vont aussi bientôt commencer des formations dans l'animation pour enfants, dans l'esthétique, le bâtiment et les services à la personne, des secteurs sous tensions dans les Alpes-Maritimes.

Les mairies de Nice, Cannes, Grasse ou encore Antibes travaillent avec les services de l'État pour trouver des solutions aux réfugiés ukrainiens. En un an, près de 27.000 Ukrainiens sont passés par la Côte d'Azur. Certains ont transité par le département avant d'aller en Espagne ou au Portugal. D'autres sont restés un peu plus longtemps avant d'être finalement transférés vers d'autres régions de France qui pouvaient les héberger. Certaines familles sont ainsi parties à Nevers, Aurillac, Besançon ou encore Vesoul. Le but est de ne pas faire de concurrence entre les familles qui attendent depuis longtemps un logement et les réfugiés ukrainiens, précise la préfecture.

Des cars arrivent encore régulièrement

Le département des Alpes-Maritimes est l'une des principales portes d'entrée en France pour les réfugiés avec Paris, et Strasbourg. En moyenne, un bus arrive chaque mois d'Ukraine avec des familles. Une cinquantaine de femmes, d'enfants et quelques hommes sont ainsi arrivés à Nice mi-février.

Les réfugiés sont la plupart du temps hébergés au centre d'accueil de Nice près du Palais Nikaïa. Dans ce centre, employés de la ville de Nice, personnel de la préfecture, bénévoles et salariés de différentes associations renseignent, aident et conseillent les réfugiés ukrainiens. Le centre d'accueil installé au boulodrome Gallaratto est ouvert sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Sur place, plus de 150 lits sont disponibles répartis dans des petits boxes pour créer un peu d'intimité. Depuis sa création, plus de 65.000 repas ont été servis et 22.000 nuits offertes. En moyenne, les réfugiés y restent de une à trois semaines.