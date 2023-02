Un an de guerre en Ukraine : 479 Ukrainiens ont été accueillis dans l'Indre

Parmi les millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays bombardé par l'armée russe, quelques uns ont trouvé refuge dans l'Indre. Au bout d'un an de guerre, 479 Ukrainiens, dont 106 enfants, ont été accueillis dans le département. "Ils sont arrivés dès le mois de mars, explique Viviane Dupuy-Christophe, directrice de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dans l'Indre, invitée de France Bleu Berry, ce vendredi 24 février. Nous accueillons toujours des familles ukrainiennes par le biais du desserrement de l'Ile-de-France".

"Nous avons accueilli le douzième bus début février, et un autre devrait arriver d'ici deux semaines", ajoute-t-elle. À leur descente du car, les Ukrainiens sont pris en charge par les services de l'État et les associations. "On les accueille et on les oriente vers les logements, explique Victoria Derkanas, qui coordonne l'accueil des Ukrainiens dans l'Indre. Elle est d'origine géorgienne et parle la même langue, ce qui permet de les rassurer , de leur expliquer les démarches à suivre. "Ils sont un peu stressés quand ils arrivent, alors on leur explique qu'on est là pour améliorer la vie quotidienne", ajoute-t-elle.

Emploi, hébergement, cours de français, démarches administratives...

Au fil des mois, l'accueil des Ukrainiens s'est organisé dans le département. Au total, 104 logements sont mis à disposition par des bailleurs sociaux. Ils étaient vides jusqu'à présent. 115 Ukrainiens suivent actuellement des cours de français. Ce qui leur permet aussi de se projeter dans une vie future en France. "Ils commencent à trouver leurs marques en France, explique Viviane Dupuy-Christophe. J'ai le sentiment qu'ils se projettent pour rester, pour s'installer".

Certains ont déjà trouvé du travail dans l'Indre : six personnes ont été embauchées dans le secteur du cuir chez Rioland, cinq personnes travaillent dans l'hôtellerie-restauration, trois sont médecins, d'autres travaillent dans des usines ou bien en agence d'intérim. Des Ukrainiens qui sont accompagnés dans leur vie quotidienne et dans leur intégration par deux associations : Soliha et l'Aidaphi.

