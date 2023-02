Un an de guerre en Ukraine : à Bourges, la réalité quotidienne de centaines de réfugiés

Evidemment, ce n'est plus le ras de marée des débuts, mais les dons continuent d'affluer. L'association Solidarité Citoyenne Franco Ukrainienne a déjà organisé de nombreux convois vers l'Ukraine. Il y a un an, son rôle était surtout d'épauler les nombreux réfugiés pour se nourrir, se loger et faire les démarches administratives. Le combat d'un étudiant Ukrainien de Bourges : Rodion Krotov qui en est toujours le président.

Ce matériel médical ira à l'hôpital de Kiev © Radio France - Michel Benoit

Les bénévoles de l'association se retrouvent tous les mercredis et vendredi après-midi pour trier les dons et organiser ces convois. L'association dispose d'un local mis gracieusement à sa disposition par la ville de Bourges au centre social du Val d'Auron. Dans un coin, des cartons et plusieurs béquilles déjà emballées : " On a envoyé énormément de béquilles là-bas " précise Rodion Krotov, jeune franco-ukrainien. " Cela permet aux soldats blessés ou amputés de se déplacer. Ils en ont vraiment besoin. Dans les cartons, c'est du matériel médical pour l'hôpital de Kiev. Il y a des seringues, des gants stériles, des compresses, du matériel de rééducation qui a été gentiment offert par un kiné qui part en retraite. C'est merveilleux. Depuis le mois de mars, on a déjà expédié douze tonnes de matériel en Ukraine. Cela profite à la fois aux populations civiles et aux militaires qui ont très froid en ce moment. On a envoyé un groupe électrogène offert par un chef d'entreprise, des feux à pétrole, des batteries. C'est très utile pour réchauffer les militaires sur le front ou pour les aider recharger leurs portables. C'est très dur pour eux. On veut les aider au maximum."

Rodion Krotov, président de l'association citoyenne Franco-Ukrainienne © Radio France - Michel Benoit

Outre des médicaments, l'association recherche de la nourriture, des produits d'hygiène, des duvets, des couvertures de survie, des bougies, des piles, des lampes, des générateurs ou des moyens de chauffage évidemment. En revanche, pas de vêtement. Katerina, 45 ans est arrivée dès le mois de mars, de Marioupol avec sa mère et son fils de 16 ans. Cette psychologue vient chaque semaine donner un coup de main et boire un café : " C'est mon devoir. Je suis obligée d'aider mes frères, mes compatriotes qui sont restés là-bas. Moi, je suis en sécurité, ici en France et je dois agir le plus possible. C'est ma manière de résister à l'envahisseur russe." Katerina ne parvient pas à maîtriser la langue française : " C'est une très belle langue, mais très compliquée." Elle ne peut donc pas travailler, mais dispose d'une aide de 880 euros par mois pour vivre avec ses proches.

L'association dispose d'un local prêté par la mairie de Bourges au centre social du Val d'Auron © Radio France - Michel Benoit

Tous ces réfugiés font l'admiration de Yolande, l'une des premières bénévoles à s'être engagée dans l'association citoyenne franco-ukrainienne : " On ne les entend jamais se plaindre. La plupart sont des femmes qui ont laissé en Ukraine, leur mari, souvent leur fils ainé qui pour certains sont partis combattre. Je ne sais pas où elles puisent cette force d'autant qu'elles ont parfois des difficultés à les joindre. Tant qu'ils auront tous besoin de nous, on sera là. Notre récompense, ce sont les photos qu'on reçoit. Elles prouvent que notre aide est utile comme quand on voit ces élèves, privés d'électricité, mais qui peuvent continuer d'étudier grâce aux lampes, aux piles, qu'on envoie." Si beaucoup de réfugiés arrivés en mars sont repartis, d'autres continuent d'arriver régulièrement dans le Cher : la mission de l'association, malheureusement est loin d'être terminée.