Un an de guerre en Ukraine vu du Poitou

Il y a un an débutait la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Un conflit aux conséquences terribles pour les populations ukrainiennes. Certains ont trouvé refuges chez nous dans le Poitou. Dans les Deux-Sèvres, la préfecture a assuré la prise en charge administrative de 373 déplacés depuis le début du conflit dont plus 35% d'enfants et d'adolescents (62 hommes, 175 femmes et 136 mineurs). Tous ne sont pas restés, 155 ont avertis la préfecture de leur départ vers un autre pays. Mais pour beaucoup de ceux qui restent se pose la problématique de logement. L'accueil chez l'habitant ne peut pas toujours se poursuivre. Car désormais le provisoire dure.

Dans la Vienne, la belle initiative est venue de l'entreprise harmonie ambulance. La société d'ambulance installée dans la Vienne a organisé 6 convois de 85 ambulances vers l'Ukraine transportant du matériel médical et de 1er secours nous serons en direct avec son directeur dans le journal de 7h.

A 7h47 nous entendrons le témoignage d'Alina Berton une ukrainienne installée à Poitiers et qui continue de se battre pour venir en aide à ses proches et à sa famille.