Un an de guerre en Ukraine : comment vivent les réfugiés en France ?

Le 24 février 2022, le monde assistait, horrifié, à l'entrée des chars russes en Ukraine, provoquant la fuite de milliers de familles ukrainiennes à travers l'Europe. Un an après, ces chars restent présents et le bruit des bombes et des missiles ne s'est jamais arrêté. Les déplacés, eux, n'ont pas d'autre choix que de rester loin de leur pays. La France continue aujourd'hui de les accueillir et de les accompagner. Quel est leur statut ? Combien sont-ils ? Leur intégration se passe-t-elle bien ? Où sont-ils hébergés ? Ont-ils trouvé un emploi ? Quelles sont leurs difficultés ? France Bleu fait le point sur la situation des réfugiés ukrainiens en France avec l'éclairage des associations sur le terrain, des collectivités locales et des autorités.

Quel est le statut des réfugiés ukrainiens ?

En France et dans tous les pays de l'Union européenne, les déplacés ukrainiens disposent du statut de la "protection temporaire" . Ce dispositif européen existe depuis 2001, mais a été déclenché pour la toute première fois après le début de l'invasion de l'Ukraine. Il permet l'ouverture rapide de toute une liste de droits : "l'accès au marché du travail, à la santé, la possibilité de scolariser ses enfants ou de toucher l'allocation pour demandeurs d'asile (14 euros par jour maximum, ndlr)" sans faire de demande d'asile pour autant, détaille Delphine Rouilleault, la directrice générale de France terre d'asile, interrogée par France Bleu. "Les réfugiés n'ont pas connu le parcours du combattant que les réfugiés politiques et autres migrants connaissent quand ils arrivent en France" a-t-elle ajouté sur franceinfo .

Ce "document leur permet de circuler dans toute l'UE" précise également Carole Cabrol, coordinatrice de la plateforme pour l'accueil des personnes exilées qui comprend quatre structures dont le Secours catholique.

Les réfugiés ukrainiens disposent du statut de la protection temporaire © Maxppp - Maxime JEGAT

Cette "protection temporaire" s'applique lorsqu'il existe un risque que le système d'asile standard ait du mal à faire face aux demandes résultant d'un afflux massif, explique Eurostat. Cependant, "rien n'empêche les personnes fuyant l’Ukraine de faire une demande d'asile dans le cadre habituel" précise Amnesty International sur son site internet .

Mais paradoxalement, ce statut temporaire freine une intégration durable, selon Delphine Rouilleault : "Avec des droits ouverts temporairement, c'est difficile d'imaginer des gens s'intégrer durablement" indique-t-elle. "Un réfugié qui est bénéficiaire de la protection internationale, il a le droit aux allocations sociales comme le revenu de solidarité active (RSA). Un déplacé ukrainien a le droit à l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant est inférieur et dont les modalités de paiement sont différentes, donc il n'a pas les mêmes capacités à s'autonomiser" indique la directrice générale de France terre d'asile.

Combien y-a-t-il de réfugiés en France ?

Entre le 10 mars 2022 et le 30 janvier 2023, la France a accueilli environ 110.000 Ukrainiens, "dont près de 80% de femmes", a indiqué le ministère de l'Intérieur le 23 février. Des "autorisations provisoires de séjour" (APS) ont été délivrées à 87.928 Ukrainiens (hors enfants) sur cette période, a-t-il précisé. Cela reste "très peu par rapport au million d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays", rappelle France terre d'asile*. "Nous sommes un des pays qui a le moins accueilli. Et en même temps, c'est plus par rapport au reste des personnes étrangères qu'on accueille en temps normal",* note Delphine Rouilleault.

Au total, la France a dépensé plus de 490 millions d'euros pour offrir un "schéma d'accueil inédit" aux Ukrainiens, d'après le ministère de l'Intérieur. Dans le détail, près de 220 millions d'euros ont été dépensés "au titre de l'allocation pour les bénéficiaires de la protection" temporaire accordée partout en Europe aux Ukrainiens. Ces derniers ont ainsi pu bénéficier de l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA) même s'ils sont dispensés de solliciter le statut de réfugié. Environ 260 millions ont également été dépensés "au titre de l'hébergement" et 10,1 millions pour "l'accueil de jour et des transports", a détaillé le ministère de l'Intérieur auprès de l'AFP.

Comment les Ukrainiens sont-ils hébergés ?

Aujourd'hui, tous les réfugiés ukrainiens sont hébergés, selon plusieurs associations contactées par France Bleu. Certains ont posé leurs valises chez des particuliers. Cet hébergement citoyen "s'est largement développé" expliquait Nadine Camp, experte en asile et migration, début décembre. Cependant, une étude de l'Institut français des relations internationales (Ifri) notait également que cet élan de solidarité était retombé depuis le début du conflit : "Les nouvelles propositions d'hébergement sont rares".

En effet, cet hébergement peut s'avérer difficile, indique Jacques Forgeron, président de l'association Creuse Corrèze pour les enfants d'Ukraine : "Accueillir une famille sur des mois et des mois, c'est très lourd. Il y a le problème de la langue, des traditions" détaille-t-il. "Dans certains cas, ça ne s'est pas toujours bien passé".

L e gouvernement avait promis une aide financière "à partir de novembre" pour les ménages français qui hébergent des réfugiés ukrainiens. À ce jour, "893 foyers ont reçu le soutien financier pour un montant total de 786.285 euros", a indiqué à l'AFP le ministère du Logement. Soit 880 euros par foyer en moyenne, sans qu'on connaisse le nombre de mois couverts par cette somme.

Dans la Creuse, les déplacés sont donc surtout "hébergés dans des locations, des logements autonomes ou dans des lieux collectifs" précise Jacques Forgeron.

Mais ces logements individuels ne sont pas la norme, assure la directrice générale de France terre d'asile, Delphine Rouilleault : "La représentation qui consisterait à dire que tout le monde a accès à un logement est loin de la réalité. Il ne faut pas imaginer que l'on est sortis de l'hébergement d'urgence" assure-t-elle sur France Bleu. "Les personnes qui réussissent à trouver un emploi et qui ont un salaire, peuvent louer leur propre logement" indique la patronne de France terre d'asile. Tous n'ont pas cette possibilité : "Les personnes qui ne travaillent pas et vivent seulement des aides, ne peuvent pas être autonomes. Des communes, des services de l'État ont donc monté de dispositifs pour des logements gratuits ou à bas coûts" poursuit Delphine Rouilleault. Par exemple, la Collectivité européenne d'Alsace a mis à disposition certains de ses locaux : "On accueille des familles (une dizaine, ndlr) dans nos collèges. Il y a des logements de fonction qui n'étaient pas occupés" détaille Frédéric Bierry, président de la CEA où plus de 6.300 déplacés se sont réfugiés en Alsace ou ont transité par la région.

Dans l'appartement de fonction du collège François Truffaut mis à disposition par la CEA pour les réfugiés ukrainiens © Radio France - France Bleu Alsace

Le Secours populaire a également mobilisé son réseau de familles mis en place depuis plusieurs décennies : "Nous avons une tradition avec des listes de familles qui accueillent des enfants, des personnes en difficulté" explique Ismail Hassouneh, secrétaire national du Secours populaire, interrogé par France Bleu. "Ces listes ont été sollicitées et beaucoup de gens ont ouvert leur maison dans des villages, des communes" détaille-t-il.

Les réfugiés ont-ils accès à l'emploi ?

Dès l'arrivée des réfugiés ukrainiens, Pôle emploi s'est installé directement aux guichets d'accueil des préfectures "pour faciliter l'accès à nos services et accompagner ceux qui voulaient trouver rapidement un emploi" indique Paul Bazin, directeur général adjoint en charge de l’offre de services à Pôle emploi. "On a mis en place un questionnaire en français et en ukrainien pour qu'ils se déclarent en recherche d'emploi, cela permettait d'organiser des rendez-vous". En tout, 13.000 personnes nées en Ukraine ont travaillé au mois de novembre dernier, selon les données de Pôle Emploi, communiquées à France Bleu.

Un centre d'accueil de réfugiés ukrainiens à Villeurbanne (Rhône), le 29 mars 2022 © Maxppp - Maxime JEGAT

Des réfugiés ont donc trouvé un emploi, la plupart en CDD précise Pôle emploi, mais "ce ne sont pas des métiers très qualifiés et aucun ne correspond à leur profil" ajoute Jacques Forgeron à France Bleu. "Nous avons des femmes médecins et elles n'exercent pas, il n'y a pas d'équivalence des diplômes " déplore-t-il. Selon Paul Bazin de Pôle emploi, 20% des réfugiés (surtout des femmes) disposent d'un bac+5. Ainsi, l'organisme travaille aussi sur la reconnaissance des diplômes : "On les aide à passer des modules complémentaires pour que leur diplôme ukrainien soit reconnu en France".

Douze ukrainiens sont depuis juillet dernier en contrat de professionnalisation pour devenir monteur mécanicien chez General Electric à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) © Radio France - Hélène Roussel

Dans la Creuse, "ce sont des emplois de ménage la plupart du temps" déclare Jacques Forgeron. "Beaucoup ont trouvé dans l'esthétique, la traduction ou dans le domaine de la garde d'enfant" ajoute le secrétaire national du Secours populaire, Ismail Hassouneh. Le commerce et l'hôtellerie/restauration sont aussi des secteurs qui ont recruté des réfugiés, assure Pôle emploi.

Des entreprises dans des secteurs en tensions se sont aussi fait connaître, au début de la crise, pour proposer des emplois aux déplacés. Selon Pôle emploi, 1.300 offres mettaient en avant la possibilité de recruter des réfugiés ukrainiens.

Pour autant, accéder à un emploi reste compliqué pour nombre de réfugiés et cela vient ralentir leur intégration, selon Delphine Rouilleault : "C'est facile pour ceux qui parlent le français. Ne pas maîtriser la langue est un frein. L'État a eu raison de mettre l'accent sur les cours de français. Tant qu'on ne maîtrise pas la langue, c'est difficile de s'intégrer". "Une part importante des réfugiés a été orientée vers la formation linguistique" précise Paul Bazin, directeur adjoint de Pôle Emploi.

En revanche, d'autres réfugiés ne sont pas en capacité de travailler comme "les personnes âgées" mais aussi "les femmes qui ont des bébés" ajoute France terre d'asile car l'accès à la garde d'enfants reste un obstacle.

Les enfants ukrainiens sont-ils scolarisés ?

Près de 20.800 élèves ukrainiens étaient accueillis dans des écoles, collèges et lycées français au 7 février, a indiqué à l'AFP le ministère de l'Éducation nationale. Dans le détail, 53% d'entre eux sont à l'école (maternelle et élémentaire), soit 11.021 enfants, 34% au collège (7.070) et 13% au lycée (2.703).

"C'est quelque chose qui a très bien fonctionné dans l'ensemble" déclare Delphine Rouilleault de France terre d'asile qui salue "la mobilisation des communes qui ont été très sollicitées". Selon elle, les élèves ukrainiens progressent très fortement malgré la barrière de la langue : "On peut constater que l'apprentissage du français vient beaucoup plus vite. Il y a plein d'histoires de jeunes enfants qui commencent vraiment à savoir parler français au bout d'un an de présence" se réjouit-elle. "Ils commencent à trouver leur place à l'école" ajoute Delphine Rouilleault.

Des réfugiés ont-ils quitté la France ?

En octobre dernier, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) estimait à 10.000 le nombre de déplacés ukrainiens ayant quitté la France, notamment d'après les cartes d'allocation désactivées."On a vu régulièrement des gens partir, on continue à en voir" assure France terre d'asile, mais tous les réfugiés ne repartent pas en Ukraine : "Ils quittent l'endroit où ils sont hébergés pour aller ailleurs en France, ou dans un autre pays pour retrouver de la famille" précise Delphine Rouilleaut.