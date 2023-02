Un an de guerre en Ukraine : en Creuse, les élèves réfugiés logés à l'école de la solidarité

L'ambiance est studieuse, les visages sérieux et le geste appliqué. Les cinq jeunes élèves ukrainiens scolarisés au collège Louis Durand de Saint-Vaury sont tous rassemblés dans une même salle de classe pour un cours de français personnalisé. Au programme, exercices personnalisés puis exercices de compréhension orale dans la langue de Molière.

Cinq élèves scolarisés au collège de Saint-Vaury

À raison de huit heures de cours par semaine, c'est Valentyna, une autre Ukrainienne qui assure le suivi personnalisé des élèves. "Leurs niveaux sont tous différents, mais ils ont tous soif d'apprendre et de s'intégrer", assure cette professeure de français, elle-aussi réfugiée en France et partie de son pays dès les premiers mois du conflit.

Il faut dire que les cinq jeunes élèves ne sont pas tous au même niveau d'apprentissage. La plus jeune est en sixième, deux sont scolarisés en quatrième et les deux plus grands sont en troisième. Autant de niveaux, autant de différences qui font que Valentyna doit s'adapter au niveau de chacun. "Ce n'est pas toujours facile, et ça l'était encore moins au moment de leur arrivée en France. On était tous sous le choc".

Depuis, les élèves apprennent progressivement à apprivoiser leur langue d'adoption, à se faire de nouveaux amis et à découvrir une culture qui n'est pas la leur. "Il y a des amitiés qui se créent", au grand bonheur de Valentyna. "Une jeune Ukrainienne a maintenant une amie française, qui apprend des mots d'ukrainiens à son tour".

"Une force et une vraie capacité de résilience"

Isabelle Mazeirat, la principale du collège Louis Durand à Saint-Vaury est elle aussi admirative de ses élèves. "Ils ont une vraie résilience, une vraie capacité d'adaptation qui force le respect".

En plus d'accompagner les élèves ukrainiens au quotidien, le collège Louis Durand offre aussi les frais de scolarité à leurs parents, ainsi que les frais de cantine. Sans oublier une aide logistique en cas de pépin.

De manière générale, à l'échelle de la Creuse, c'est tout un élan de générosité qui s'est développé au fil des mois. On compte actuellement 59 élèves Ukrainiens dans le département.