Témoignages, photos : un an de guerre en Ukraine, revivez l'émission spéciale à Siouville-Hague dans la Manche

C'était il y a tout juste un an. La Russie déclarait la guerre à l'Ukraine et entamait ses opérations armées en vue d'envahir le pays. Très rapidement, des centaines de milliers d'Ukrainiens ont quitté leur pays. Beaucoup de femmes, d'enfants et de personnes âgées, les hommes restant pour beaucoup au combat. En France comme dans de nombreux pays européens, on s'est organisé pour accueillir le temps qu'il faudrait, ces réfugiés. Un an plus tard, le conflit se poursuit et de nombreux Ukrainiens sont toujours présents, notamment dans la Manche.

. © Radio France - Eric Turpin

Notre département a vu passer près de 1000 réfugiés ukrainiens depuis un an. 939 pour être précis, dont 240 sont repartis à l'heure qu'il est. Il en reste donc 699, dont 530 disposent d'une autorisation provisoire de séjour et 280 touchent l'allocation pour demandeur d'asile. Par ailleurs, 174 enfants sont scolarisés dans des établissements du département.

Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche invité de France Bleu Cotentin ce vendredi © Radio France - Katia Lautrou

Améliorer les conditions d'accueil

L'un des enjeux principaux pour les autorités depuis l'an dernier, c'est de trouver les meilleures conditions d'accueil pour ces réfugiés. Beaucoup d'entre eux, en arrivant dans la Manche, ont trouvé refuge chez des particuliers. Ils sont encore nombreux dans ce cas. Nombreux aussi à avoir trouvé refuge dans des structures collectives, comme le centre de vacances le Siou, à Siouville-Hague, où une 30e d'Ukrainiens sont encore présents.

Mais progressivement, les services de l'Etat et les associations chargées du suivi des Ukrainiens, procèdent à leur relogement dans des appartements, afin de leur permettre de reconstituer une cellule familiale la plus normale possible. 211 réfugiés bénéficient désormais de logements particuliers.

. © Radio France - Eric Turpin

Mais la Manche, a également été une terre de transit pour beaucoup de réfugiés, arrivés par le train jusqu'à Cherbourg, puis accompagnés par la Croix Rouge dans leurs démarches pour embarquer à bord de ferries direction l'Irlande. Ils sont plusieurs dizaines de milliers à avoir emprunté cette route et à avoir bénéficié, dans les premiers temps (jusqu'à l'été dernier) de billets gratuits à bord des bateaux de la Stena Line.

La première adjointe de Siouville-Hague Elisabeth Burnouf revient sur l'arrivée des ukrainiens au centre d'hébergement du Siou © Radio France - Morgane Samson

Emission spéciale entre 7 heures et 9 heures ce vendredi

Si la plupart des Ukrainiens font part de leur reconnaissance vis à vis des Manchois qui les entourent, ils regrettent cependant de n'avoir que trop peu souvent de propositions pour travailler. Quelques restaurants, supermarchés mais aussi quelques services municipaux ont fait appel à leur savoir faire, mais la barrière de la langue représente encore trop souvent, un obstacle insurmontable.

LLeva et Miron ont fui la guerre en Ukraine il y a un an et se sont retrouvés à Siouville-Hague © Radio France - Morgane Samson

