Un an de guerre en Ukraine : "le Vaucluse peut être fier de son action"

"Je voulais un moment sobre." La préfète de Vaucluse a prononcé un discours ce vendredi dans un hall du parc des expositions d'Avignon afin de revenir sur le début de l'invasion russe en Ukraine. "Ici même il y a un an, les dons des Vauclusiens arrivaient en masse", souligne Violaine Demaret entourée d'élus, de représentants d'associations et de quelques ukrainiens. Depuis le début du conflit, 1.530 autorisations provisoires de séjour ont été délivrées aux réfugiés ukrainiens par les services de la préfecture.

"Il faut bien se rendre compte que l'Etat est dans un tunnel de crise depuis 4 ans et demi. J'ai des équipes qui sont essorées. Je le dis non pas pour nous plaindre mais pour dire notre fierté. Personne n'a ménagé sa peine à aucun niveau : les collectivités locales, aux institutions et association. De plus, il a beaucoup de gens dans l'ombre et je pense à eux aussi", s'est félicitée la préfète de Vaucluse.

L'importance des dons

Le lieu de la cérémonie n'a pas été choisi au hasard. Dans ce hall J du parc des expositions d'Avignon a été ouvert le 9 mars 2022, le centre de stockage départemental qui a réceptionné les collectes. Au final, ce sont 18 camions de 33 tonnes de dons qui ont rejoint l'Ukraine. Sept autres poids-lourd ont été affrétés depuis le Marche d'intérêt national de Cavaillon. La préfète de Vaucluse a tenu à saluer cet engagement : "Merci au nom de la République, le Vaucluse peut être fier".

"Vive la solidarité franco-ukrainienne"

Présentes dans le public, deux ukrainiennes qui vivent désormais à Avignon ont pris la parole. "Je voulais dire merci au département, à la préfecture et à toutes les associations. C'est aussi le moment de soutenir nos compatriotes qui sont toujours en Ukraine. Nous nous sommes en sécurité ici, eux, ils souffrent", a souligné cette professeure de Français qui a quitté la région de Kharkiv.