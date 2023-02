Un an de guerre en Ukraine : "Les choses ne sont pas faciles, mais il y a eu un énorme élan de solidarité"

Ce vendredi 24 février 2023, un an après le début de la guerre en Ukraine, France Bleu Occitanie organise une matinale spéciale avec tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour aider le peuple ukrainien toujours meurtri par les bombes de l'armée russe. Au début du conflit, un convoi est parti de Bessières (Haute-Garonne) pour rapatrier onze familles ukrainiennes . Cédric Maurel, maire de Bessières, revient sur cette aventure pas toujours facile à mettre en place.

Un an après le début du conflit, deux familles sont encore hébergées à Bessières. "Les autres familles sont reparties au pays puisque n'oublions pas que ce sont essentiellement des femmes et des enfants qui sont venus, les maris et pères étaient restés au pays donc il y avait une forte volonté d'y retourner", explique Cédric Maurel.

"Nous avons mis en place des cours de français avec des bénévoles."

Tout un soutien logistique et psychologique a été mis en place pour ces familles. "Les choses ne sont pas faciles, mais il y a eu un énorme élan de solidarité, quand on est plusieurs c'est beaucoup plus simple", dit le maire de Bessières.

"L'État français a mis en place beaucoup de choses, mais c'était trop lent par rapport à ce qu'attendait la population."

Les aides apportées par l'État sont conséquentes mais "forcément trop lentes pour les population qui attendaient" explique le maire. "C'est pour ça que nous avons pris l'initiative de répondre à l'appel de nos citoyens locaux et de commencer les évaluations des familles d'accueil et à organiser cet accueil-là".