Un an de guerre en Ukraine : "Si on a réussi à sauver une personne, on n'a pas vécu pour rien"

Ce vendredi 24 février 2023, un an après le début de la guerre en Ukraine, France Bleu Occitanie organise une matinale spéciale avec tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour aider le peuple ukrainien toujours meurtri par les bombes de l'armée russe.

ⓘ Publicité

Myla Popenko, vice-présidente de l'association Ukraine Libre, est l'invitée fil rouge de cette matinale. Elle organise les collectes et apporte un soutien moral et logistique aux Ukrainiens réfugiés à Toulouse. Un flash mob en soutien à l'Ukraine organisé jeudi soir place du Capitole a réuni un millier de personnes.

"On a réussi à faire un joli cœur battant au cœur de Toulouse."

Un an après le début de la guerre, Myla Popenko est bien sûr en contact avec son pays : "Les personnes qui sont sur place pensent que pour elles, c'est plus facile que pour nous. Elles subissent et sont au cœur de cette guerre mais elles s'organisent et s'habituent. Elles vont de l'avant. L'esprit des Ukrainiens est encore plus fort qu'au début de la guerre. Les Ukrainiens veulent vaincre et savent qu'ils veulent vaincre et être libres."

Quelque 190 tonnes d'aide humanitaire sont parties de Toulouse en un an. Et ça doit se poursuivre, assure Myla : "Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà énorme. Il faut continuer sur le même rythme. La plupart du temps c'est du matériel médical et on essaie de répondre aux besoins. Les besoins sont toujours là, notamment pour des générateurs. Des villes n'ont pas du tout d'électricité."

Dans quelques semaines, plusieurs points de collecte vont être créés dans la région toulousaine. Il leur faut du matériel de camping, des sacs de couchage, de l'éclairage. "Et on privilégie aussi les dons financiers désormais. Cela nous permet d'acheter du matériel plus proche de l'Ukraine et de répondre aux besoins plus rapidement."