Un an de guerre en Ukraine : une collecte à Libourne "pour aider à passer l'hiver"

Un an après le début de la guerre, les actes de solidarité sont encore plus nécessaires aujourd'hui selon le maire de Libourne

C'est l'Union Européenne qui a contacté la ville de Libourne dans le cadre du programme "les ponts de la confiance", pour parrainer les 20 000 habitants de Kaharlyk, à 80 kilomètres au sud de Kiev, "à la fois dans ce moment pénible de résistance et à plus long terme, après la guerre". Et c'est dans ce cadre qu'un camion partira lundi, de Libourne, en collaboration avec l'association Ukraine Amitiés, chargé de quatre groupes électrogènes et de produits collectés ce week-end.

ⓘ Publicité

Pas de denrées alimentaires, mais des produits de maternité ou d'hygiène et des sacs de couchage

La collecte est organisée ce samedi et ce dimanche de 10h à 18h aux casernes de l'Esog de Libourne. L'idée n'est pas d'apporter de denrées alimentaires, mais plutôt "de quoi les aider à passer le cap de l'hiver : sacs de couchage, couvertures ou produits d'hygiène et de maternité" explique Philippe Buisson. Kaharlyk "n'est pas sous le front mais elle subit des coupures massives d'électricité et elle accueille aussi des milliers de réfugiés qui quittent le front ou qui arrivent de Kiev. C'est aujourd'hui peut-être que l'Ukraine a encore plus besoin de ces actes de solidarité".