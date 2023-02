Un an de guerre en Ukraine : "Vladislav est devenu un des piliers de notre cuisine à Colomiers"

Ce vendredi 24 février 2023, un an après le début de la guerre en Ukraine, France Bleu Occitanie organise une matinale spéciale avec tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour aider le peuple ukrainien toujours meurtri par les bombes de l'armée russe.

Patrick Lanceau, restaurateur à Colomiers, a accueilli plusieurs personnes chez lui. Il a embauché un homme qui est aujourd'hui un des piliers de son restaurant. Il raconte cette belle aventure : "Je tiens la brasserie de l'Armurier et je n'arrivais pas à trouver du personnel. Ni en cuisine, ni en salle. Donc j'ai dit à la Métropole que j'étais preneur de quelqu'un qui travaille dans la restauration."

Vladislav "s'est tout de suite intégré dans l'équipe"

Vladislav, Ukrainien, était cuisiner sur des paquebots. Il est d'abord arrivé seul en France, en Haute-Garonne. "Il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français, mais il s'est tout de suite intégré dans l'équipe de mon restaurant. Il a observé et très rapidement, il est devenu efficace. Et aujourd'hui, c'est un des piliers de notre cuisine." La compagne et l'enfant de Vladislav sont arrivés en France en août dernier, hébergés aussi chez le restaurateur columérin qui accueille également un couple de sourds et muets. "Heureusement qu'il y a des traducteurs", témoigne Patrick Lanceau.

Patrick Lanceau les loge bénévolement : "Je n'ai rien touché. Ce que je trouve anormal c'est que si j'avais donné mille euros à une association pour soutenir les Ukrainiens, j'aurais eu une déduction fiscale. Même si je ne l'ai pas fait pour ça."