Un an de guerre en Ukraine : "voila la réalité de la guerre" témoignages de réfugiées au Pays Basque

Le 24 février 2022 à 5h du matin, Vladimir Poutine lançait l'offensive russe en Ukraine . En un an, 40.000 civils et 300.000 militaires sont morts et huit millions d'habitants ont été obligés de fuir les bombardements. Plus de 800 ukrainiens ont trouvé refuge dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Parmi eux, Sabina Diachenko et Oleksandra Pomazan, deux amies d'enfance originaire de Donets, qui avaient déjà dû s'exiler en 2014 lors de la guerre du Donbass. Elles sont arrivées au Pays Basque quelques semaines après le début de la guerre. Elles racontent leur parcours.

"À 5 h du matin, J'ai entendu du bruit"

Oleksandra Pomazan a 29 ans. Tout le monde l'appelle Sacha. Elle se souvient de ce 24 février 2022. Elle se trouvait chez elle, à Kiev, dans un appartement situé au 18ème étage d'un immeuble. "À 5 h du matin, j'ai entendu du bruit. Un premier boum, puis le deuxième, le troisième. J'ai dit à mon mari "qu'est ce qui se passe ? C'est la guerre". Et au cinquième bruit, nous avons vu la bombe tomber sur l'aéroport, ça s'est mis à bruler. Donc on a décidé de prendre nos sacs avec seulement quelques vêtements parce qu'on pensait qu'on ne partait pas pour longtemps !" Sacha, son mari Vlad et leur fille Yeva, âgée alors de cinq ans, sont d'abord allés à Vinnytsia, puis vers les Carpates, la montagne étant plus sûre que la capitale. Au bout d'un mois, elle prend la décision de quitter l'Ukraine alors que son mari doit retourner à Kiev. Sabina Diachenko, son ami d'enfance, lui propose de venir la rejoindre au Pays Basque. Le 6 avril 2022, Sacha et sa fille sont accueillies à l'aéroport de Biarritz par la famille De Failly, installée à Urcuit. "C'est une réflexion qu'on a eu en famille" explique Anne-Catherine, la mère. "Ça se passe super bien avec Sacha et Yeva. On comprend mieux ce qui se passe en Ukraine. Et puis c'est riche aussi parce que nos enfants découvrent une autre culture, ils découvrent ce qu'est aussi l'accueil."

Oleksandra Pomazan (à gauche) est hébergée par Anne-Catherine De Failly et sa famille à Urcuit © Radio France - Oihana Larzabal

loading

La culpabilité du survivant

Sabina Diachenko se trouvait, elle, à Kharkiv le 24 février 2022, avec son mari dans leur appartement du centre-ville. Ils ne sont pas partis de suite. Ils ont d'abord passé une semaine chez eux, cachés dans la salle de bain qui était la seule pièce sans fenêtre. Mais le 1er mars, un missile tombe juste à côté. "J'ai eu tellement peur, raconte Sabina, j'ai cru qu'un avion allait nous tomber dessus". Ils prennent alors quelques affaires, leur chien et quittent la ville en voiture. Après trois semaines passées chez sa sœur dans l'ouest du pays, Sabina se souvient du message reçu au début de la guerre : "j'avais été jeune-fille au paire en 2016 dans une famille bayonnaise. Ils m'ont écrit me proposant d'aller chez eux." Et c'est ce qu'ils ont fait. Après cinq jours de voyage en voiture, Sabina et son mari son arrivés au Pays Basque.

Sabina Diachenko, traductrice de formation, habite désormais à Anglet © Radio France - Franck Dolosor

Sabina et son mari Sacha ont réussi à faire venir leurs parents respectifs. Ils vivent désormais tous les six dans un appartement à Anglet. "Je ressens un peu la culpabilité du survivant, avoue Sabina. On dit ça quand on est bien en sécurité, au sec, au chaud. Mais nos proches, nos compatriotes subissent les violences, la terreur, là en Ukraine."

loading

Sabina et Sacha, les deux amies d'enfance, se sentent aujourd'hui en sécurité au Pays Basque mais leur cœur reste en Ukraine.

Sabina Diachenko était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce vendredi 24 février. Son interview est à réécouter ici à partir de la sixième minute.

Rassemblement à Bayonne

Un an après le début de la guerre, un rassemblement de soutien à l'Ukraine était organisé ce vendredi 24 février à Bayonne. Plus de 300 personnes se sont rassemblées sur la place de la liberté. Le maire a promis que le drapeau bleu et jaune, qui flotte sur l'hôtel de ville y restera jusqu'au retour de la paix.