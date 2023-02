Un an de guerre: Svitlana et sa fille Valéria réfugiées près de Cambremer espèrent retourner en Ukraine

Elles semblent particulièrement unies, se regardant sans cesse, comme pour s'assurer que l'autre va bien. Svitlana qui fêtera ses 50 ans en mars prochain et sa fille Valéria, neuf ans, sont fières de montrer la petite maison aux volets verts qu'elles habitent depuis un an à Ruménil, petite village près de Cambremer dans le Calvados

Devant leur maison de Ruménil (Calvados) © Radio France - Carole LOUIS

" On a beaucoup d'amis, notre maison est belle, et Valéria se plait beaucoup à l'école où elle a appris le français et s'est fait beaucoup de camarades"

Svitlana remercie ceux qui les ont accueillies dans ce petit village et dans la commune voisine de Cambremer. La mère et sa fille de neuf ans sont arrivées le 20 avril 2022, après une escale à Paris. Depuis elles savourent le paysage qui les entourent et tous ceux qui les ont aidées et accompagnées dans cette nouvelle vie.

Quand on est arrivées en France, explique Svitlana, on se disait que peut-être ça durerait un mois, puis six. Aujourd'hui, un an après, je réalise combien l'Ukraine me manque.

Le mari de Svitlana qui travaille dans une entreprise d'électricité est resté en Ukraine. Il a d'abord combattu pour son pays, mais il a fallu retravailler pour gagner de l'argent. Leur maison d'Irvin a été détruite par les bombardements, tout comme le restaurant français de Boutcha, l'une des villes martyres où travaillait la maman.

L'Ukraine me manque, chaque jour quand l'électricité n'est pas coupée et qu'internet fonctionne, on appelle mon mari. On espère repartir et retrouver notre vie d'avant, même si on est très bien ici avec des gens formidables.

A Irvin, la vie était devenue trop difficile pour la mère et sa fille, avec un quotidien fait de bombardements et de journées passées à la cave en attendant que ça passe!

Un an après le début de l'invasion russe Svitlana veut croire à la paix et à son retour en Ukraine, en attendant elle le sait, elle va devoir apprendre le français pour pouvoir trouver un travail et gagner de l'argent , une nouvelle question de survie pour elle et sa fille.