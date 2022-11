Un ancien coiffeur professionnel reprend les ciseaux à Avignon pour coiffer les plus démunis

Selon un dernier décompte plus de 300 personnes sans domicile fixe sont recensés dans les rues d'Avignon. Des associations se mobilisent pour leur venir en aide. C'est le cas notamment de la mobil'douche. Ce camping-car aménagé permet aux personnes dans le besoin de garder un minimum d'hygiène. Parmi les services proposés : le fait de pouvoir se faire couper les cheveux par des coiffeurs professionnels. C'est le cas de Bruno.

Cet ancien professionnel avait décidé d'arrêter le métier avant de rencontrer un autre bénévole de l'association. "J'étais dégouté du métier. Nous étions juste là pour faire du chiffre" affirme celui qui a travaillé dans des salons haut de gamme et qui a multiplié les concours. "En 2017, j'ai tout arrêté, j'ai même jeté mes outils à la poubelle. Quand on m'a proposé de couper les cheveux des plus démunis, je n'avais plus rien. J'ai eu l'idée de lancer un appel sur Facebook. Le PDG d'une marque professionnelle de coiffure m'a contacté et m'a envoyé tout le matériel nécessaire".

Une initiative qui fait boule de neige

Très heureux de son action, Bruno l'affirme : "beaucoup de confrères, partout en France, me contactent pour essayer de se rassembler en réseau pour coiffer le plus grand nombre de démunis. Ce sont des personnes qui souffrent du regard des autres. Nous sommes des tremplins. On ne peut pas se substituer à eux, mais ça leur permet de se présenter par exemple à un entretien d'embauche". Depuis cet été, Bruno s'est déjà occupé d'une cinquantaine de personnes. "C'est beaucoup" affirme-t-il, avant d'ajouter "je n'ai aucun regret. Au moins je ne suis pas là à faire des courbettes à des bourgeoises pour gagner cinq euros de pourboire".