Un ancien commandant du sous-marin l'Espadon, médaillé de la ville, se souvient

Alexis Billecocq, 78 ans, a reçu ce mercredi la médaille de la ville de Saint-Nazaire. Alexis Billecocq fût l'un des derniers commandants de l'Espadon. Si le sous-marin est aujourd'hui l'un des joyaux touristiques de la ville, transformé en musée depuis 35 ans, l'amiral Billecocq n'y est pas pour rien.

La guerre froide et la vie à bord

18 ans sous-marinier, 10 000 heures de plongée au compteur dont 4 000 à bord de l'Espadon. Même si Alexis Billecocq a poursuivi derrière une longue carrière jusqu'à finir par commander la Marine à Paris, bardé de décorations, ces années à vivre dans un tube sous l'eau l'ont profondément marquées. 6 semaines de navigation, 4 semaine à terre. Et des centaines d'anecdotes, de souvenirs qu'il écrit dans ses mémoires "pour mes 10 petits-enfants". Passionné et intarissable, l'amiral raconte volontiers les frissons en pleine guerre froide quand il se retrouve nez à nez avec un bateau russe, la rage de dent qu'il soigne à l'eau de vie avant d'être hélitreuillé, la douche rapide et rare, l'espace si exigü "les tiroirs sous la couchette servaient à ranger les bouteilles de vins, le bac de douche de garde-manger". Et surtout l'intensité de la solidarité entre les hommes. Alexis Billecocq reste aux commandes de l'Espadon pendant deux ans et demi.

Le 10 aoùt 1982, pour sa dernière escale à bord de l'Espadon, Alexis Billecocq s'arrête à Saint-Nazaire. Le sous-marin va servir de bouée de dégagement pour une grande régate, le trophée Patrice Rollet, au large de Préfailles. C'est à cette occasion que le commandant rencontre le maire de Saint-Nazaire de l'époque et l'alerte sur la fin prochaine du sous-marin, qui doit être désarmé et voué à la casse. L'adjoint à la culture d'alors, Gérard Mauduit, reprendra le flambeau. L'Espadon sera donc racheté un euro symbolique par la ville de Saint-Nazaire en septembre 1985. "Le seul sous-marin immergé qui se visite aujourd'hui en France. Installé dans l'écluse, il attire 80 000 touristes par an" rappelle Saint-Nazaire agglo tourisme.

Le parisien, Alexis Billecocq, revient régulièrement à Saint-Nazaire avec ses petits-enfants visiter l'Espadon.

Mercredi, après avoir reçu la médaille de la Ville, Alexis Billecocq est retourné sur l'Espadon. "Toujours un moment d'émotion" - Chloé DEMORA SNAT

L'ancien commandant de l'Espadon, devenu par la suite second de frégate, en charge des transmissions pour le président Mitterrand avant d'intégrer l'Etat-Major des Armées puis le commandement de la Marine à Paris, reste intarissable sur ces années de sous-marinier - Chloé DEMORA – SNAT

"Je retrouve ma couchette, la salle des torpilles, tout un tas de souvenirs qui remonte à chaque fois. C'est important de ne pas oublier cette époque. C'est notre Histoire".