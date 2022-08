Un ancien EHPAD de 5000² à vendre en centre-ville de Saint-Malo

Une bâtisse de quatre étages en pierres de parement et avec un jardin à ses pieds, le tout fait 5 000 mètres carrés. Cet ensemble appartient à la congrégation religieuse des sœurs de Paramé, en centre-ville de Saint-Malo. Elles mettent en vente leur bien pour assurer la prise en charge de leur vieillissement. Ces religieuses veulent le transmettre à des personnes qui se serviront de cet ancien EHPAD à des fins sociales.

"Notre congrégation est vieillissante alors nous voulons nous séparer de ce bâtiment tant qu'on a encore toute notre tête", sourit la sœur Paule Boulais, 74 ans. Elle fait partie des religieuses les plus jeunes de cette congrégation présente aussi au Canada et en Afrique. "Nous sommes 45 sœurs en France et 22 sont en EHPAD ou en résidence autonomie."

Ce bâtiment est un ancien EHPAD. © Radio France - Lucie Amadieu

Cette congrégation a perdu de son utilité au fil du temps. "Nous avons été fondé au milieu du XIXe siècle pour l'accueil des personnes âgées et l'éducation des écoliers en campagne", rappelle la sœur Paule Boulais. "Aujourd'hui, ces œuvres là sont prises en charge par la société."

"La vente va permettre de faire vivre les sœurs jusqu'au bout, et en même temps de continuer à soutenir nos œuvres", explique la sœur Paule Boulais.

Transmettre pour une belle cause

Les sœurs sont scruter le profil de chaque candidat selon Claude Ménard, membre de la commission avenir du site. "Nous sommes ouverts à tous types de projet sachant que la congrégation attache beaucoup d'importance à la protection de l'environnement, à l'engagement pour plus de justice humaine et sociale, et puis accueillir les plus vulnérables."

Justement, cet EHPAD a retrouvé une fonction sociale. Depuis la guerre en Ukraine, il accueille plusieurs familles de réfugiés.

Cet espace arboré fait partie du lot à vendre. Des Ukrainiens réfugiés font sécher leur linge. © Radio France - Lucie Amadieu

Comment envoyer sa candidature ?

Une dizaine de visites sont prévues prochainement. "Les groupes ou les associations peuvent faire acte de candidature jusqu'au 31 octobre auprès de notre consultant Karism conseil", explique Claude Ménard, membre de la commission avenir du site. Les sœurs filtreront les candidatures.

La bâtisse vu de l'arrière. Les futurs propriétaires pourront aussi partager ce jardin avec la communauté religieuse. © Radio France - Lucie Amadieu

Les prétendants retenus auront jusqu'à fin avril 2023 pour "présenter un projet plus conséquent". La congrégation et le conseil de l'ordre prendront leur décision pour le début d'année 2024.