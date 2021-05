Un ancien espoir du TFC dénonce l'homophobie dans le foot avec "Adieu ma honte"

"A montrer dans toutes les écoles de football", l'expression, si souvent employée dans le milieu du ballon rond après une action de grande classe, vaut amplement pour le livre Adieu ma honte, publié ce mercredi chez Fayard.

Au TFC à partir de 13 ans

Son auteur, Ouissem Belgacem, aujourd'hui âgé de 33 ans, livre aux lecteurs un témoignage émouvant et rare. Celui d'un adolescent qui revient sur son parcours de jeune homosexuel confronté aux préjugés et à la violence, d'abord durant son enfance dans les quartiers difficiles d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), puis au centre de formation du Toulouse Football Club, qu'il a intégré à 13 ans.

Mais le constat de Ouissem Belgacem est également amer. Pour lui, rien ne change vraiment. Le culte de la virilité, les insultes homophobes constantes, un milieu qui ne laisse pas de place à la différence, voilà l'univers du football décrit par Ouissem Belgacem. "Sale pédé. C'est l'insulte numéro 1 sur tous les terrains de football de France. Dans les vestiaires, on parle beaucoup de femmes. On entend des coach dire "allez, on n'est pas des tarlouze". Moi, j'étais dans ces stades là à l'adolescence et ça m'a rongé de l'intérieur."

"Faites que je me réveille hétéro"

L’adolescent, alors au centre de formation de Toulouse, fait tout pour intégrer les codes. Il tente même de changer sa sexualité. Les psychologues, la religion, tout y passe. " Je me suis même forcé à sortir avec une fille et je m'endormais chaque soir en me disant Je vous en supplie, mon Dieu, faites que je me réveille hétéro. Chaque matin, le même cauchemar redémarrait."

Ouissem, épuisé, finira par y laisser ses rêves de carrière, mais toujours en silence. C’est seulement quand il lance son entreprise d’accompagnement des footballeurs, il y a 3 ans, et constate que rien a changé qu’il se décide à briser un tabou. " Quand j'entends certains discours qui minimisent le sujet, c'est n'importe quoi. Actuellement en Ligue 1, il y a des joueurs qui sont homos, mais qui ne peuvent pas le dire. C'est triste. Pour moi, la solution passera par l'éducation. Cela ne suffit pas de porter un brassard arc-en-ciel. " Et de conclure. Peut-être que le futur Zidane est gay, mais que si rien ne change, on le perdra.

"Adieu ma honte", de Ouissem Belgacem, avec la collaboration d’Eleonore Gurrey, aux Editions Fayard.