Un ancien gendarme de Dordogne fait découvrir la boxe thaï aux jeunes qui ne partent pas en vacances

Ce matin-là, Jean-Jacques Monpart et Parichat sont allés chercher en voiture une dizaine d'enfants au centre social Jean-Moulin de Bergerac. Direction la ferme familiale à Bergerac ! Un vrai dépaysement pour les enfants. "Cette année, je ne pars pas en vacances, explique Ephésiane, mais ici c'est comme des vacances ! On s'amuse bien". La vieille ferme, dont les premiers murs datent de l'époque de Henri IV, a laissé place à des ring de boxe et des tatamis, ouvert sur l'extérieur comme en Thaïlande. "Seule la végétation change" plaisante Jean-Jacques.

La boxe thaïlandaise aux airs de vacances

Au programme de la journée, jeux en plein air, parcours d'équilibre, piscine mais surtout boxe thaïlandaise. Bezoura, 12 ans, a pu monter sur le ring. "Je me suis entraîné avec les gants de boxe et les coussins. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'il faut de l'endurance et être fort. J'aimerai revenir pour refaire les activités et revoir tour le monde."

Au total, pendant l'été, près de 54 enfants des quartiers Nord, Centre et rive Gauche de Bergerac passent trois journées à Power Siam. La sous-préfecture de Bergerac aide le projet : 25 000 euros ont été distribué aux associations dans le cadre des "quartiers d'été 2023". L'association Power Siam, qui promeut la boxe thaïlandaise, bénéficie du projet.

Le poulailler a laissé place à une structure en bois ouverte sur l'extérieur abritant deux rings © Radio France - Nino Dalbera

Un lieu d'apprentissage

Pour convertir des jeunes à ce sport et ses valeurs, Jean-Jacques, le président de l'association, a fait venir Nicolas. À 17 ans et demi, il est champion d'Europe junior en titre de boxe thaïlandaise depuis le mois de juin. Il enfile les gants pour montrer aux enfants, le tout en musique, comme le veut la tradition. "Ça me tenait à cœur de venir. C'était une opportunité pour moi de faire découvrir ce sport et de mettre de la lumière aux pratiquants en passant par moi."

Nicolas vient du même quartier que les enfants. Il s'entraîne dans cette association depuis ses 14 ans avec Parichat, sa coach. Il considère cette ancienne ferme comme sa deuxième maison grâce à Jean-Jacques, à la retraite depuis ses 54 ans. "Ça me tient à cœur parce que dans ma carrière, notamment au sein de la gendarmerie, j'ai eu à connaître beaucoup d'enfances malheureuses. Je me suis dit si un jour je peux essayer d'aider d'une autre manière ces jeunes, je le ferai." Un pari réussi pour Jean-Jacques, qui fêtera les dix ans de son association l'année prochaine.