Un ancien militaire du Pays basque va faire le tour du monde en vélo et à la rame

Un sacré défi pour ce futur ex-habitant d'Espelette. Gwénaël Breton va tout quitter pendant minimum un an. Cet ancien militaire, retraité après 22 ans de service, va s'élancer pour un tour du monde en vélo et à la rame depuis Bayonne début janvier. Objectif: donner de l'espoir à tous les autres blessés de guerre comme lui.

L'ancien militaire a lancé l'opération "garder le cap", et parmi les différents défis, lui s'est lancé celui de faire le tour du monde. "Ça a toujours été mon rêve", sourit Gwénaël. Mais les aléas de la vie, dont sa blessure de guerre en 2012, l'ont poussé à le concrétiser.

Un parcours de plus de 30 000 kilomètres

Départ donc le 2 janvier 2021, une année pas choisie au hasard puisqu'il s'agit du centenaire des "gueules cassées", et donc départ direction l'est. "Je vais partir de Bayonne jusqu'au Japon à vélo, au Japon où je prendrai le bateau qu'il m'attendra, et je ramerai dans le Pacifique nord", détaille l'aventurier. Une fois arrivé à San Francisco, il a pour projet de traverser les États Unis, sur la forme d'un relai avec d'autres blessés de guerre, avant de repartir de Bayonne, commune Américaine, et de rejoindre Bayonne au Pays basque. En tout, 18 000 km de vélo et presque 15 000 à la rame.

Le vélo de Gwénaël Breton est en train d'être redesigné pour qu'il puisse se transformer en tente rapidement. - Rien que du bonheur

Et s'il se lance un tel défi, c'est avant tout à destination des autres blessés de guerre. "Ce que je cherche c'est de l'inspirer, les aider, que ça leur donne envie de se mettre en avant, de sortir de cette spirale infernale, leur permettre à travers ce rêve complètement fou (de se dire) que même si ça parait impossible, on va tout faire pour y arriver", explique Gwénaël Breton.

Le long de son périple, il veut collecter des dons, objectif, attendre les six millions d'euros pour financer soit la rénovation soit la construction d'un lieu destiné aux blessés de guerre ici au Pays basque.