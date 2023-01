Un ancien résistant et déporté Nordiste décoré de la Grand-Croix de la Légion d'honneur ce samedi

Association départementale des anciens et amis d'Indochine des Flandres

Daniel Bouwet est né à Lambersart en 1926, il a grandi dans le quartier du Canon d'or. Il n'a que 17 ans quand il entre dans la Résistance en 1943. Il rejoint un maquis dans le sud-ouest où il est arrêté par les Allemands puis envoyé vers l'Allemagne dans un train de déportés, dont il réussit à s'échapper. Il revient dans la métropole lilloise, il s'engage au sein des Francs-Tireurs et Partisans : il participe à des actions de sabotage. Il participe notamment à l'attaque la prison de Loos, près de Lille, en février 1944, avant d'être de nouveau arrêté suite à une dénonciation. Il est torturé dans les locaux de la Gestapo à La Madeleine et condamné à mort.

Prisonnier dans trois camps de concentration

Mais face à l'avancée des Alliés, la sentence n'a pas le temps d'être exécutée : Daniel Bouwet est embarqué dans le train de Loos, le tout dernier train de déportés à quitter le Nord le 1er septembre 1944 avec 871 Nordistes à bord. Ils ne sont que 275 à en être revenus vivant. Il vit l'enfer de trois camps de concentration : Sachsenhausen, Neuengamme et Bergen-Belsen. Il ne pèse qu'une trentaine de kilos à son retour à Lambersart le 1er mai 1945.

Mais seulement trois mois plus tard, il s'engage dans le Guerre d'Indochine où il ira à 3 reprises en l'espace de six ans. Puis il s'engage dans la guerre d'Algérie où il passera au total plus de trois ans. Il revient à la vie civile en 1960. Il travaille ensuite pendant vingt ans comme ouvrier à la Manufacture des Tabacs de Lille.

Il va donc recevoir ce samedi 14 janvier au centre Charles De Gaulle de Lambersart la Grand-Croix de la Légion d'honneur des mains du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Selon L'amicale des déportés du train de Loos , Daniel Bouwet, qui comptait parmi les plus jeunes du train de Loos, fait aujourd'hui partie des quatre derniers survivants de ce train.