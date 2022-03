Un Angoumoisin vient de rentrer d'un voyage humanitaire en Ukraine. Il a convoyé quatre tonnes de matériel médical et de produits pour enfants. Il est rentré en France lundi avec onze Ukrainiens (cinq mères et leurs six enfants). Il pense déjà à sa future mission, avec un départ prévu le 15 avril

Un Angoumoisin rentre d'Ukraine avec six enfants et leurs cinq mères

Un Angoumoisin vient de rentrer d'un voyage humanitaire en Ukraine. Avec ses amis alsaciens de l'association "Avenir", Patrick Héraud a convoyé en Ukraine 4 tonnes de matériel médical et de produits pour enfants. Il est rentré en France lundi matin avec onze Ukrainiens (cinq mères et leurs six enfants). Les familles sont arrivées en Alsace. Elles seront réparties partout en France. D'ores et déjà, il pense à sa prochaine mission : le 15 avril, avec ses amis, il retournera à la frontière entre l'Ukraine et la Roumanie.

La frontière entre la Roumanie et l'Ukraine - Crédit Patrick Héraud

Interview de Patrick Héraud sur son retour d'Ukraine Copier