"Un animal de compagnie n'est pas un cadeau de Noël", alerte la SPA des Cailloux à Dijon

"Un animal n’est pas un cadeau de Noël ! Une adoption est un acte fort." L'alerte est lancée par la SPA des Cailloux à Dijon . Les bénévoles constatent, depuis quelques années, que de plus en plus de personnes viennent au refuge pour adopter un chien, un chat ou un lapin… pour ensuite l'offrir à Noël. « Certaines personnes pensent qu’offrir un animal est un beau cadeau mais le proche qui le reçoit n’est pas toujours au courant et donc pas forcément prêt à s’en occuper", explique Laurène Bredin, animalière à la SPA des Cailloux à Dijon. "La personne qui veut offrir va prendre un animal qui va lui plaire à elle et pas forcément à la personne qui va recevoir l'animal."

Laurène Bredin, animalière à la SPA des Cailloux à Dijon, avec dans ses bras, Prune, tout juste adoptée par l'une des bénévoles © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Un cadeau aussi pour les enfants

Sur la liste envoyée au Père Noël, il y a les traditionnels jouets, poupées, livres ou encore déguisements. À cela s’ajoutent les chiots et les chatons, de plus en plus réclamés par les enfants.« Les parents cèdent facilement à une demande qui finalement est un caprice. Les petits trouvent les animaux mignons, tout doux et les assimilent à des peluches », constate, désabusée Laurène Bredin. Des chiots, des chatons… mais aussi beaucoup de lapins, adoptés avant Noël. "C'est vraiment dangereux d'offrir un lapin à un enfant, il va lui tirer les oreilles, lui tirer les poils et le prendre tout le temps dans les bras alors qu'un lapin a besoin de liberté. Ca rend l'animal nerveux."

Les bénévoles craignent de nombreux abandons après les fêtes

"Nous redoutons énormément la période de janvier et février", explique Laurène Bredin. Et pour cause : l'année dernière, la SPA des Cailloux affichait complet en février, ce qui représente 150 animaux accueillis. "Cette situation avait été très angoissante pour nous car être complet en février, alors qu'on s'attend à des dizaines et des dizaines d'abandons au début de l'été… c'est très stressant. On ne peut pas pousser les murs, alors on se demande : mais qu'est ce qu'on va faire de tous ces animaux ?"

Pour faire face à des abandons toujours plus nombreux, la SPA des Cailloux à Dijon cherche des bénévoles. Vous pouvez contacter le refuge au 03 80 66 30 17.