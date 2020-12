Un animal sous le sapin de Noël ? Les premiers conseils pour ne pas rater son éducation

Vous avez peut-être eu la bonne ou la mauvaise surprise de recevoir un animal sous le sapin de Noël cette année. Si vous vous sentez un peu décontenancé(e) face à ce cadeau, une comportementaliste et éducatrice canine vous donne quelques conseils.

Le plus important est d'être patient avec l'animal et de l'emmener en promenade tous les jours.

Chaque année, 100.000 animaux sont abandonnés en France selon les associations de protection des animaux. Pourtant, certains d'entre vous se sont peut-être retrouvés, à leur grand étonnement, avec un lapin, un chat ou un chien sous le sapin de Noël.

C'est un risque, lorsque l'animal n'est pas vraiment désiré. Pour vous apprendre à appréhender ce nouveau venu dans votre maison ou votre appartement, Pauline Le Moine, éducatrice canine à Montauban-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) nous donne quelques conseils.

Ce qu'il ne faut absolument pas faire

"Il ne faut pas être impatient," explique Pauline Le Moine. "Un chien ne va pas être propre en quelques jours et c'est ce qui peut agacer certaines personnes. Beaucoup de problèmes viennent de là. Il faut donc prendre son temps et rester calme." Selon l'éducatrice, il faut réussir à fixer un cadre à l'animal avec des habitudes et ne pas hésiter à contacter un professionnel si vous vous sentez débordé par la situation.

Ce qui est indispensable

"Il est essentiel de promener son chien une fois par jour, c'est la clé pour combler l'essentiel de ses besoins," confie la spécialiste. Si vous habitez en appartement, cette promenade est primordiale pour permettre au chien de se défouler. "Je pense les chiens peuvent très bien supporter la vie en appartement si ils ont leur balade quotidienne de quelques dizaines de minutes. Parfois, les animaux qui vivent en maison sont lâchés dans le jardin et font un peu n'importe quoi. Ils se dépensent mais ils n'ont pas de cadre."

Apprendre à connaître son chien

"Dès les premiers jours il est conseillé de se rapprocher de l'élevage ou de l'ancien propriétaire du chien et se renseigner sur sa race pour répondre au mieux à ses besoins." Pauline Le Moine assure qu'il est important de bien comprendre son chien car certains animaux ne s'expriment pas. "Il peut y avoir dans ces cas-là des petites morsures ou des pincements qu'on ne comprend pas. Ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les espèces. Il faut créer un lien de confiance sans chercher à intimider son chien !"

Et pour le couchage alors ?

"Il est bon de laisser le choix au chien. Il doit pouvoir choisir l'endroit où il se trouve le mieux. C'est important pour son équilibre. Il ne doit pas être embêté."