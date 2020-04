Un anniversaire confiné pour le doyen girondin des maires de France

Drôle d'anniversaire pour le doyen des maires de France: Marcel Berthomé souffle samedi ses 98 bougies dans la plus stricte intimité, confinement oblige.

Né le 4 avril 1922, le maire de Saint-Seurin sur l'Isle, commune du Libournais, depuis 49 ans, a survécu à trois conflits. Cet ancien commandant de l'armée de l'air a combattu dans les rangs de la Royal Air Force pendant la 2ème Guerre mondiale, puis en Indochine et en Algérie. Il se confie à France Bleu Gironde.

France Bleu Gironde: C'est une grande première pour vous que cette expérience de confinement?

_Marcel Berthomé: _Tout à fait puisqu'il faudrait remonter à la grippe espagnole pour une épidémie de cette ampleur. Je n'a jamais connu de pandémie de ce genre qui demande aux habitants une telle discipline de fer.

Etre confiné chez soi, ce n'est pas drôle et en même temps, cela implique des problèmes liés au travail, aux communications, aux déplacements. Il faut résoudre tout ça.

Vous pouvez donner des exemples?

Au sein de la mairie, il y a des services ralentis parce qu'ils ne sont pas ouverts au public. Des personnels sont en confinement chez eux, d'autres viennent travailler selon des calendriers étudiés pour assurer un présence constante.

Et puis, on a des problèmes comme celui concernant le marché du dimanche. Le sous-préfet avait eu la bonne idée de supprimer ce marché ouvert qui est un des plus beaux du Libournais, pour ne pas dire de la Gironde. J'ai entrepris des démarches pour rétablir ce marché, lequel rouvrira dimanche prochain, ce qui est une bonne nouvelle.

Pour vous-même, vous ne craignez pas le coronavirus?

Je fais partie de la catégorie des personnes dites "sensibles" mais, pour moi, les jours défilent les uns après les autres, les semaines s'accumulent...On verra. On va traverser l'orage. Vous savez, j'arrive à 98 ans, la vie continue. Nous verrons comment l'année va se terminer et si nous sommes prêts à affronter celle qui se profile à l'horizon.