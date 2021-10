Un anonyme offre un piano aux pensionnaires d'un EHPAD de Chambray-les-Tours, en Indre-et-Loire

Cest un acte de générosité comme on en voit rarement : une personne qui veut rester anonyme a offert un piano neuf à la Résidence du Parc, à Chambray-les-Tours. L'instrument est immédiatement devenu un nouvel outil de convivialité entre les résidents, les familles et le personnel de l'EHPAD.

Le directeur de l'EHPAD est le seul à connaître l'identité du donateur. Il a été contacté mi-août par cette personne qui voulait améliorer le quotidien des résidents. L'achat d'un piano d'occasion avait été évoqué, mais mi-septembre, c'est un piano neuf à 4.100 euros que Laurent Georgelin a vu arriver : "Ça fait sept ans que je suis à la direction de cet établissement et, bien évidemment, on n'a jamais eu un tel don. On est vraiment très touché. Même si on ne sait pas comment la remercier vraiment, on remercie beaucoup cette personne qui souhaite rester anonyme".

Au programme, ce vendredi midi, des ballades d'Alicia Keys ou Lady Gaga, que les pensionnaires ont semblé apprécier même si ce n'est pas de leur époque. © Radio France - ©Boris Compain

Installé dans un salon, qui est aussi un lieu de passage pour aller à la cantine, par exemple, le piano est très souvent utilisé, comme par ces salariés qui joue des ballades d'Alicia Keys ou de Lady Gaga, ce vendredi matin, devant une vingtaine de résidents : "il y a toujours quelqu'un qui passe par là et qui va pianoter un petit peu" explique Catherine Comte-Perrin, animatrice. "Nous avons aussi beaucoup de familles qui savent jouer et qui viennent distraire les pensionnaires. Parmi les résidents, il y en a plusieurs qui ont joué du piano dans le passé mais qui n'osent plus le faire. Il y a plein de petits prétextes. C'est le regard des autres qui devient compliqué. On travaille là-dessus. Et puis, il y a quand même une dame qui a commencé à essayer. On va continuer".

À défaut d'en jouer, la plupart des résidents, comme Jacqueline Colle, apprécient beaucoup d'écouter la musique :

"Je trouve que c'est très bien ce piano. Ça nous fait une distraction. Il y en a même qui dansent. Ça nous apporte beaucoup de joie - une résidente de l'EHPAD

La famille d'une pensionnaire a déjà annoncé qu'elle donnerait un petit concert juste avant Noël.