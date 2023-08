Un appartement de refuge pour les personnes de la communauté LGBT+ existe désormais à Limoges

L'appartement de La Fondation Le Refuge accueille à Limoges son premier occupant. Depuis le printemps, cette association engagée dans l'accompagnement des personnes LGBT+ en difficulté, souhaitait mettre en place, en plus de ces locaux d'accueil de jour, un hébergement de sécurité à Limoges. D'après le rapport 2023 de l'association SOS Homophobie, les violences LGBTphobes en France relèvent dans 15% des cas de leur cercle familial.

C'est le cas de Kenzo, ce jeune transgenre de 24 ans rejeté par sa famille. Il est le premier logé par l'antenne limougeaude l'association. "Ça a été très compliqué, on reçoit beaucoup de haine." Des insultes récurrentes, à l'école comme dans la rue, allant jusqu'à de la violence physique. "On me traite de sale gay parce que j'ai les cheveux bleus… Un jour, on m'a agressé dans les escaliers, on m'a porté des coups de poing au visage." À la suite de cette agression, le garçon a pris contact avec la Fondation Le Refuge. Pour bénéficier d'un accompagnement, une ligne d'écoute est active 24h/24 et 7j/7.

Les aider à se reconstruire

En plus de l'appartement, les équipes de salariés et de bénévoles de la Fondation Le Refuge assurent un suivi auprès de ces jeunes afin de les aider à se reconstruire. "C'est de l'accompagnement social, sur les plans administratifs, mais aussi les démarches médicales.", soutient le délégué départemental de l'association en Haute-Vienne Jean-Luc Thévenot. "C'est presque une famille qui entoure les jeunes pris en charge par le Refuge. On fait ce qu'il faut pour les entourer." Il rappelle que les actes homophobes et transphobes en France sont en augmentation.

"Quand on fait des interventions en milieu scolaires, on a parfois un ou deux élèves dans la classe qui nous disent qu'ils sont capables de rejeter leur propre progéniture si jamais ils s'avéraient être LGBT+. C'est effrayant ! "