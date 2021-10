Un appartement inhabitable entre fusillade et fuite d'eau cité du Dr Ayme à Cavaillon

A Cavaillon, les habitants de le cité du Dr Ayme sont au cœur des violences entre bandes rivales pour le contrôle du trafic de drogues depuis plusieurs mois. Pour certains habitants, s'y ajoutent des fuites d'eau dans leurs logements HLM. Depuis le mois d'août, Atika, une femme d'une quarantaine d'années voit moisir les murs de son appartement dans une des tours. Cette dame au RSA est obligée de passer certaines nuits dans le local de la chaufferie. Elle demande à Mistral Habitat, le propriétaire de son logement HLM, de lui trouver rapidement un autre appartement. Mistral Habitat indique qu'une intervention était prévue le jour d'une fusillade à Cavaillon. Mistral Habitat souligne que l'occupante de l'appartement inondé a déjà refusé une proposition de logement mais que les négociations continuent.

Piscine dans le couloir, meubles sur la table

Dès qu'on passe la porte, on est saisi par une bouffée d'humidité et on patauge dans le couloir d'Atika. Elle empilé le canapé sur une table, vidé sa cuisine et mis tout sa vie chez un garde meuble car l'eau suinte sur les murs. Elle montre des tâches de moisissures s'étalent sur les murs. L'enduit du plafond cloque et se détache : "Regardez la fuite là-bas" Atika montre la table où s'empile ses meubles: "c'est une piscine. Les meubles, je vais les jeter. Regardez là : ça coule depuis chez les voisins en haut. Il y a des fuites partout. Même au plafond !"

Elle dort dans la chaufferie de l'immeuble

L'appartement est inhabitable. Mais sans ressources, Atika ne sait pas où dormir : "je n'ai pas trouvé d'hôtel à Cavaillon. Je dors à coté de la chaudière. Je peux dormir un soir chez ma voisine mais elle ne peut pas m'accepter tous les jours. Je passe même la nuit à la mosquée".

Intervention de Mistral Habitat annulée à cause d'une fusillade

Avant de patauger dans son couloir, Atika est déjà sous l'eau côté finances. Sans emploi, elle a accumulé des dettes. Mistral Habitat l'accompagne avec un plan d'apurement de cette dette mais le poids de la cité l'accable. Lorsque la fuite d'eau a commencé d'abimer cet appartement de la cité du Docteur Ayme, une intervention était bien prévue mais Mistral Habitat n'a pas pu accéder à la tour car une nouvelle fusillade entre trafiquants de stupéfiants paralysait le quartier. L'entreprise a fait jouer son droit de retrait face au danger. Un nouveau rendez-vous était prévue mardi mais Atika était absente. Elle souhaite déménager mais rester à Cavaillon. Mistral Habitat assure ne pas avoir de logements disponibles. Le conseil départemental a accepté de prendre en charge son futur déménagement.

Une fuite d'eau rend inhabitable cet appartement de la cité du Dr Ayme à Cavaillon © Radio France - Philippe Paupert

