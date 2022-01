L'appel à l'aide urgent des chats Libres de Béziers

L'association les Chats Libres de Béziers est à la recherche de bénévoles ce week-end des 8 et 9 janvier pour l'aider à démonter deux chalets. L'association d'utilité publique est contrainte de le faire le plus rapidement possible sous peine d'amende de 100.000 euros.