Un appel à la générosité des Sarthois pour le Noël des plus démunis

L'association "Maraude 72" renouvelle son opération de Noël en faveur des plus démunis. En plus d'un repas, elle offrira à chacun trois cadeaux utiles pour la vie quotidienne. Les Sarthois sont invités à acheter ces objets et à la lui remettre.