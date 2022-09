Une journée galère s'annonce pour les usagers des bus et des tramways à Marseille. Un appel à la grève est lancé pour ce vendredi à la RTM afin de dénoncer les conditions de travail. De "très fortes perturbations" sont à prévoir.

Un appel à la grève lancé à la RTM, de fortes perturbations à prévoir vendredi sur les lignes de bus et tram

Les salariés de la RTM sont en colère et comptent bien le montrer. Un appel à la grève a été lancé pour ce vendredi par la CGT et FO. Les syndicats dénoncent un manque d'effectif, des conditions de travail dégradées, une surcharge de travail ou encore une réduction de la période de CDD. Les conducteurs sont donc appelés à ne pas travailler et à se rassembler devant leur dépôt à partir de 4 heures.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De très fortes perturbations à prévoir sur les bus et tramways

La RTM prévient que de très fortes perturbations sont à prévoir sur les lignes de bus et tramway. Concernant le tramway, sur la ligne T3 par exemple, prévoyez un tram toutes les 47 minutes en journée. Concernant les bus, le service ne sera assuré qu'à 5% sur la ligne B1 à 8h par exemple, sur la ligne 1 le service ne sera assuré qu'à partir de 17h et qu'à moitié. En revanche, les deux lignes de métro seront bien moins impactées. Prévoyez un métro toutes les 5-7 minutes tout au long de la journée.

Toutes les informations sur les perturbations sont sur le site de la RTM.