Depuis quelques semaines, la famille d'Ademe, un enfant ligérien atteint d'un cancer, se mobilise pour qu'il reçoive du soutien. Sur les réseaux sociaux, il est possible d'envoyer des messages à Ademe avec le #CourageAdeme.

Il est possible d'envoyer du soutien à Ademe avec le #CourageAdeme sur les réseaux sociaux.

Saint-Étienne, France

L'appel a commencé au début de mois de juillet, juste après la découverte de la maladie d'Ademe. A la fin du mois de juin, les médecins détectent une tumeur dans le cerveau de l'enfant de 10 ans, dans une zone non-opérable. A ce moment-là, la tante de l'enfant décide de parler de l'histoire d'Ademe sur les réseaux sociaux.

"On a d'abord commencé avec une cagnotte en ligne, qui a permis de récolter 7 800 euros. Ademe a pu partir avec ses parents à La Mecque", raconte Hind, la tante de l'enfant. Puis, elle a lancé le #CourageAdeme. L'idée, c'est de pouvoir faire passer à Ademe le plus de messages de soutien possible. Les internautes peuvent envoyer des mots, des vidéos ou des photos. Chaque jour, Hind reçoit des dizaines de messages.

Et les choses fonctionnent bien sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnalités ont témoigné leur soutien à Ademe : le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, le pâtissier d'M6, Abdelkamir, ou encore l'acteur Omar Sy. "Quand vous lui dites que telles ou telles célébrités pensent à lui, il se demande comment ils le connaissent, et la surprise a été grande pour lui au début", raconte Hind.

"Le temps de l'ouverture du courrier, il oublie le fait d'avoir mal"

La tante d'Ademe, Hind, est contente du résultat de son initiative : "Le temps de l'ouverture des lettres, il est dans sa bulle, il oublie tout ce qu'il y a autour, le fait d'avoir mal ou le fait de devoir partir faire une radiothérapie...". Ademe attend tous les jours son courrier et les messages sur les réseaux sociaux. "Et comme ça il y a quelque chose qui l'attend dans la journée", détaille Hind. "Je suis contente quand je vois que mon neveu est super content, quand je le vois sourire comme un dingue, quand je vois ses yeux briller, je me dis qu'il continue à vivre comme un enfant de son âge."

Ademe est né à Saint-Etienne, et depuis quelques années, il vit avec sa famille à Lyon. Il suit un protocole de soin qui mixe radiothérapie et chimiothérapie. Les effets se font sentir puisque depuis quelques jours, le petit garçon a retrouvé un peu de motricité. Pour lui envoyer un peu de soutien, il est possible de poster un message sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter avec le #CourageAdeme, ou de lui envoyer du courrier à l'adresse suivante : ACMMSE Ademe, 29 rue Charles Gonod 42000 Saint-Etienne.