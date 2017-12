Paris, France

La Ville de Paris veut repenser les accès à la Tour Eiffel et pour ce faire annonce le lancement ce lundi d'un appel à projets destiné à réaménager le parcours des quelque 7 millions de visiteurs annuels.

L'idée n'est pas de construire de nouveaux bâtiments explique Jean-François Martins, l'adjoint au maire de Paris en charge du tourisme mais de "corriger des incohérences et de repenser les flux. Par exemple, pour aller du Trocadéro à la Tour Eiffel à pied, il faut traverser 10 passages piétons" souligne l'élu. C'est trop et de toute façon les gens "coupent et ne les prennent pas tous". C'est donc ce genre de parcours qu'il s'agit de retravailler pour que "ce soit pratique et cohérent. Ce sont des petites choses" insiste-t-il. Cela peut donc passer par l'élargissement de certains trottoirs, des parcours plus agréables, balisés, etc.

Les propositions d'architectes, urbanistes, designers, paysagistes sont attendues

La Ville se dit ouverte à tout dans la limite, bien sûr, de ce qui est acceptable pour un site classé au patrimoine mondial et qui sera désormais doté d'un mur de protection en verre. "Le mur ne doit pas être perçu comme une contrainte", explique Jean-François Martins. "Il va permettre de repenser les entrées qui se feront côté jardins plutôt que côté route comme c'est le cas actuellement. Là aussi, il faudra donc aménager ces lieux d'attente".

La Ville attend donc des propositions d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes qui pourront se faire connaître à partir du mois de janvier prochain. Ensuite, le lauréat sera désigné début 2019. Le projet, dont le budget est de 50 millions d'euros, devra être terminé pour accueillir les Jeux Olympiques, en 2024.