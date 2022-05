Un appel à volontaires en Mayenne pour participer à l'organisation des JO Paris 2024

"Engagés au côté de cet évènement d’envergure internationale, nous souhaitons donner l’opportunité aux Mayennais de vivre une expérience unique à travers le plus grand évènement sportif organisé en France : les Jeux Olympiques. Le Conseil départemental de la Mayenne est ravi de rassembler, de fédérer et d’unir les Mayennais, pour soutenir et faire vivre les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, sur notre territoire" précise, dans un communiqué, Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne.

L'exécutif départemental va permettre à 50 personnes de devenir volontaires pour l’organisation des JO de Paris 2024. Les volontaires seront sélectionnés par un jury, "cette sélection respectera la parité, l’inclusion, la diversité, la mixité ainsi que la représentativité des territoires".

►► Pour vous inscrire, c'est en cliquant ici