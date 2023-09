Un appel au bénévolat pour "trapper" des chats errants à Capbreton et Tyrosse

Ils devront piéger des chats errants, les emmener chez le vétérinaire pour les stériliser puis les relâcher dans la nature. Voilà les missions qui seront confiées aux bénévoles recrutés par l'association landaise "L'Abri", dans les communes de Capbreton et Tyrosse. L'idée, c'est d'éviter leur prolifération.

"Déjà il faut aller sur site, faire une reconnaissance, voir le nombre de chats, si certains s'approchent ou pas. Ensuite, idéalement il faut mettre en place un piège sans l'armer, c'est à dire mettre la nourriture dedans pour que les chats viennent manger et sortir, les mettre en confiance, puis au bout de quelques jours et armer les pièges comme ça on pourra attraper les chats", détaille Emilie Tocco, vice-présidente de l'association.

Une activité "chronophage" reconnaît-elle, parce qu'il faut parfois plusieurs semaines pour attraper tous les chats sur les sites identifiés. "Dans un endroit où il y a trois chats on va passer environ deux semaines, s'il y en a 10 ou 15, on va passer entre un et deux mois...", poursuit Emilie Tocco.

Le nombre de chats errants en forte hausse depuis le Covid

Selon la vice-présidente de "L'Abri", le nombre de chats errants a explosé depuis le Covid : "pendant la crise on n'a pas pu stériliser comme on voulait, ça a des conséquences aujourd'hui. Et ça peut poser des problèmes sanitaires, les chats errants fouillent les poubelles, rentrent chez les gens et font leurs besoins dans les jardins... " Et la solution viendrait selon elle des municipalités*. "Si les villes stérilisaient chaque année 10 à 15 chats errants, ça permettrait de réguler les populations"*, affirme Emilie Tocco.

La campagne de stérilisation doit se terminer d'ici la fin de l'année à Capbreton, A Tyrosse, elle durera jusqu'en septembre 2024.