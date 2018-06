Saint-Poix, France

Y aura t-il une 18e édition du festival Les Mouillotins l'année prochaine ? Rien est certain. Cette année la soirée du samedi a été annulé, à Saint-Poix, à cause des intempéries et donc pour raison de sécurité. La pluie a ravagé le terrain des sports le camping et les parkings créant des inondations à certains endroits. Le coût des dégâts est "une perte majeure" pour l'association. Une collecte de don sur le site internet Hello Asso est donc lancée pour faire perdurer le festival.