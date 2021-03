Rassemblement en soutien au monde culturel devant le théâtre d'Orléans ce samedi

Plusieurs organisations ainsi que les principaux lieux de culture de la ville appellent à un rassemblement samedi de 14h à 15h sur le parvis du théâtre d'Orléans, occupé depuis le 12 mars dernier par des professionnels de la culture et intermittents du spectacle.

Plusieurs lieux de création et de culture d'Orléans (salles de spectacles, cinémas, musées) appellent l'ensemble de la population et des élus locaux à "faire entendre leur besoin de retrouver nos lieux d'art et de culture". Ils organisent un rassemblement ce samedi 20 mars de 14h à 15h devant le théâtre d'Orléans, occupé par des intermittents du spectacle depuis une semaine.

Pour la réouverture rapide des lieux culturels

"Nous affichons notre solidarité avec les revendications sociales des occupant·e·s du Théâtre d'Orléans et demandons la mise en œuvre rapide de l'ouverture graduée des salles de spectacles, cinémas, musées afin de permettre aux lieux de création et de culture ainsi qu'aux artistes et aux œuvres de retrouver leurs publics", écrivent les signataires.

Une grande agora à 15h30

Par ailleurs, le collectif unitaire des intermittents et précaires du Loiret, au nom des occupants du théâtre, invite à un temps d'échanges artistiques et de prises de parole dès 11H30 ce samedi. Le CUIP 45 indique que le temps fort de cette mobilisation sera "une grande agora à 15h30", au même endroit, devant le théâtre.

Parmi les structures appelant à ce rassemblement, figurent l'Astrolabe (salle de musiques actuelles), le théâtre du Cado, le Centre Chorégraphique National d'Orléans, le Centre Dramatique National d'Orléans, le cinéma Les Carmes (auquel l'actrice orléanaise Laure Calamy a rendu hommage lors de la cérémonie des Césars 2021), le FRAC Centre-Val de Loire, le 108, Polysonik, la Scène nationale d'Orléans, et le Théâtre de la Tête Noire, à Saran.