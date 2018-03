Annecy, France

Suzanne Noël a consacré sa vie à réparer les gueules cassées, ces soldats de la première mondiale défigurés lors les combats. Après la guerre, Suzanne Noël ouvre son propre cabinet médical et s'engage dans la défense des droits des femmes. Elle a reçu la légion d'honneur en 1928.

En cette année du centenaire de la "Grande Guerre", des femmes annéciennes ont eu l'idée de lui rendre hommage, avec une statue de bronze qui sera érigée sur le site de l'ancien hôpital, aux Trésoms. Cette statue de bronze, et acier inox brossé, sera réalisée par l'artiste Kymia.

Pour financer la réalisation de cette oeuvre, il manque 20 000 euros au club Soroptimist d'Annecy. Pour tout contact et envoi de dons annecy@soroptimist.fr

le club SOROPTIMIST INTERNATIONNAL est une ONG réunissant des femmes ; c'est un club social et professionnel dont la vocation est de contribuer à l'éducation des filles et des femmes , à les aider à être autonome, à lutter contre les violences qui leur sont faites et à leur santé. Soroptimist est présent dans 123 pays. Il compte 118 club en France dont 3 en Pays de Savoie à Annecy, Chambéry et Aix les Bains