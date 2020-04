Un appel aux dons d'ordinateurs pour les enfants niçois confinés

L'association niçoise La Semeuse a lancé une opération pour récupérer des ordinateurs et des tablettes pour équiper les familles des quartiers populaires.

Avec le confinement, les enfants doivent apprendre chez eux grâce à des exercices et des leçons proposées via internet. Mais faire "l'école à la maison" sans ordinateur, l'équation est compliquée. L'association niçoise La Semeuse qui propose du soutien scolaire dans les quartiers populaires de Nice a donc eu l'idée de lancer un appel aux dons pour récupérer des ordinateurs et des tablettes numériques. Christophe Tassano, directeur général de La Semeuse explique avoir lancé cette opération suite aux retours des familles. "Grâce à la soixantaine de bénévoles, nous avons appelé les parents des 300 enfants que nous suivons, pour savoir si tout se passait bien, mais malheureusement beaucoup de familles nous ont dit qu'elles n'avaient pas d'ordinateurs".

Un appel aux dons relayé par l'Union pour l'Entreprise

L'association niçoise lance ainsi l'Opération " La Semeuse me connecte", l'appel aux dons est notamment relayé par l'Union Pour l'Entreprise des Alpes-Maritimes, l'UPE 06. L'association a déjà recueilli une soixantaine d'ordinateurs portables, de tablettes numériques et de smartphones. L'entreprise de soins à domicile Fingertips a par exemple donné du matériel ainsi que le Cabinet d'expertise comptable Michel Martin, ou encore la Compagnie Française d'Informatique

L'apprentissage des petits Niçois facilité

Nadine, la maman de Maëlys a fait une demande pour permettre à sa fille de suivre plus facilement les devoirs donnés par la maîtresse depuis le début du confinement. Maëlys, 10 ans bénéficie depuis une dizaine de jours d'une tablette numérique qui lui change la vie. Ce matériel informatique donné aux familles leur permet aussi de suivre les cours de soutien scolaire qui continuent à être donné pendant le confinement par la soixantaine de bénévoles de La Semeuse.

Avant je devais faire l'école sur le smartphone de ma maman, avec la tablette c'est plus pratique, raconte l'élève de CM1.

Maëlys, 10 ans bénéficie d'une tablette numérique. Copier

L'association est toujours à la recherche d'ordinateurs et de tablettes mais également de "bonnes volontés" pour pouvoir apporter une aide informatique aux enfants.

VOUS POUVEZ ENCORE FAIRE DES DONS : 04.93.92.85.00