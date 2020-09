Un appel aux dons du musée de la déportation de Tarbes

Le musée de la déportation et de la résistance recherche des objets et des témoignages en lien avec la Seconde Guerre Mondiale. Ils seront ensuite exposés dans le musée tarbais.

Le musée de la déportation et de la résistance de Tarbes fait appel à vous. Pour compléter la collection du musée, les équipes recherchent des témoignages et des dons qui seront ensuite exposés. Ce sont tous les souvenirs en lien avec la Seconde Guerre Mondiale qui sont particulièrement recherchés. Pour les souvenirs matériels, le musée est particulièrement intéressé par des correspondances, des carnets, des écrits mais aussi des objets créés dans les camps de concentration. Toutes les personnes ayant vécu cette période peuvent aussi raconter leurs souvenirs. Pour Philippe Lasterle, adjoint au maire en charge de la culture de la ville de Tarbes, « l’objectif est de préserver la mémoire et d’écrire l’histoire ».

Transmettre aux futures générations

Conserver, valoriser, transmettre, c’est l’objectif principal du musée. Les prochaines générations doivent connaître toutes les étapes de la Seconde Guerre Mondiale de la déportation en passant par la résistance et la libération. Vous pouvez amener vos objets dès à présent directement au Musée de la Résistance et de la déportation de Tarbes.